Россию загнали в тупик: Госдума окончательно приняла пенсионную реформу

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно утвердила пенсионную реформу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», экстренно назначенное третье чтение документа прошло спокойно, без эксцессов – если накануне группа коммунистов во главе с Валерием Рашкиным демонстративно отказалась от дресс-кода, то сегодня даже таких показательных акций не было.

Доклад о законопроекте, как и во втором чтении, возложили на главу думского комитета по труду Ярослава Нилова – прогнозы о том, что в этот раз отдуваться придется вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, не сбылись. При этом Нилов не только возглавляет профильный комитет, но и входит во фракцию ЛДПР, которая с самого начала выступала категорически против пенсионной реформы.

Учитывая, что все поправки народные избранники рассмотрели на заседании накануне, потратив на это больше трех часов, сегодня Нилов предложил сразу перейти к голосованию, однако несколько народных избранников все же попросили слова.

Коммунист Олег Смолин категорично заявил, что фракция будет голосовать против законопроекта, несмотря на смягчившие его поправки президента. «Это помощь нищим за счет бедных», – констатировал он, подчеркнув, что в целом закон отберет примерно по полтора миллиона рублей у каждого гражданина. Кроме того, с точки зрения экономики реформа снизит доходы населения – а значит, и спрос, а это двигатель экономики.

Олег Шеин из «Справедливой России» также обратил внимание, что его партия выступает категорически против реформы. Он подчеркнул, что реальные пенсии за 10 лет поднимутся только на 10%, а пенсионеров станет меньше на 11 млн человек, и эти люди не найдут работу, поскольку количество рабочих мест сокращается – в этом году их стало меньше на 220 тысяч. Демографическое дно, заявил депутат, пройдено два года назад, и скоро приток молодежи на рынок труда превысит поток пенсионеров.

«Это рост бедности, рост преступности, безработица вырастет в 2-3 раза. Это падение рождаемости, поскольку нищета не способствует деторождению», – спрогнозировал он последствия реформы. «Мы не видели от реформаторов ни одного расчета, ни одного обоснования, в первую очередь по рынку труда. Смысл закона только в одном – отнять деньги у бедных, так как хотя у них денег мало, самих бедных много». «Этот закон – тупик для РФ», – подытожил он.

Андрей Исаев из «Единой России» попытался несколько сгладить критику. «Мы принимаем трудное, пожалуй, самое сложное в этом созыве решение, – начал он. – Мы его откладывали долгое время. Мы могли бы для собственного спокойствия и дальше откладывать это решение, но через несколько лет пенсия превратилась бы в маленькие плоское пособие по возрасту, которое получала бы половина граждан нашей страны, которая при этом продолжала бы работать».

Исаев заявил, что бездействие обрекло бы на тотальную нищету ту часть пенсионеров, которая уже неспособна работать. «Позже все равно пришлось бы принимать это решение, но без переходного периода и тех страхующих механизмов, которые предложил президент», – сообщил он.

Подытоживая, Исаев заявил, что с принятием реформы «в стране люди будут жить дольше, старость будет наступать позже, а пенсионеры будут получать достойную пенсию».

После этого Олег Шеин попытался внести поправку, подразумевающую возможность корректировки закона в зависимости от реального положения на рынке труда. «За три месяца с начала обсуждения вопроса мы так и не видели расчетов от правительства, – сообщил он. – Закон долгоиграющий, переходный период закончится через 10 лет».

Шеин предложил заслушать в Госдуме отчет министра труда РФ о ситуации на рынке труда – если все же в стране наблюдается рост безработицы и отсутствие демографического провала, «чтоб Госдума могла принять корректирующее решение о пересмотре положений по темпам реализации закона и его возрастных параметров». Однако поправку Шеин снял сам после того, как ему пообещали, что министр труда выступит по этому вопросу в апреле в рамках правительственного часа.

В итоге, по данным электронного табло в Госдуме за введение в России пенсионной реформы и повышение пенсионного возраста проголосовало 332 депутата, против 83, воздержавшихся не было.

Теперь документ будет направлен в Совет Федерации, а после одобрения в Верхней палате Федерального собрания его отправят на подпись президенту. Предполагается, сто сенаторы проголосуют за реформу 3 октября.

Напомним, скандальный законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму 16 июня. В июле документ был принят в первом чтении, что вызвало волну протестов в России. В конце августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы, предложив при этом смягчить условия – в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5. С учетом президентских поправок на пенсию в России мужчины теперь будут выходить в 65 лет, женщины в 60. Три оппозиционные фракции в Госдуме при обсуждении законопроекта указывали на то, что немалая часть жителей страны по статистике умирает раньше, чем получит право получать пенсионные выплаты. ЛДПР, КПРФ и СР не голосовали за принятие документа. В первом и втором чтении законопроект был принят также за счет депутатов из «Единой России».

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