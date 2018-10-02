Полный одобрямс: комитеты Совфеда поддержали повышение пенсионного возраста

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании во вторник, 2 октября, поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста и рекомендовал верхней палате утвердить документ.

Решение было одобрено большинством голосов собравшихся. Ранее инициированный правительством и поддержанный президентом РФ непопулярный пенсионный закон поддержал комитет по бюджету и финансовым рынкам, являющийся соисполнителем по документу.

Сегодня же социальный комитет Совфеда поддержал закон об уголовной ответственности за необоснованное увольнение и откав в приеме на работу предпенсионеров.

В заседании комитета участвовал глава Минтруда России Максим Топилин. Министр в очередной раз заявил о необходимости проведения пенсионной реформы, перечислив ранее озвученные аргументы властей. Топилин при этом уверил, что повышение пенсионного возраста не вызовет роста безработицы.

Как сообщал «Новый День», 27 сентября Госдума одобрила в третьем чтении резонансный законопроект, повышающий пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, женщинам до 60. Совет Федерации рассмотрит документ в среду, 3 октября – пенсионный закон значится в проекте повестки заседания. После этого закон поступит на подпись президенту.

Скандальный законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму 16 июня. В июле документ был принят в первом чтении, что вызвало волну протестов в России. В конце августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы, предложив при этом смягчить условия – в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5. Три оппозиционные фракции в Госдуме при обсуждении законопроекта указывали на то, что немалая часть жителей страны по статистике умирает раньше, чем получит право на получение пенсионных выплат. ЛДПР, КПРФ и СР не голосовали за принятие документа. В первом, втором и третьем чтении законопроект был принят за счет депутатов из «Единой России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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