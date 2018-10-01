В Совете Федерации при рассмотрении пенсионной реформы, возможно, появится «вторая Поклонская». Против одобрения самого скандального закона последних лет может выступить один из сенаторов – считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

«Скорее всего, в Совете Федерации все пройдет так же, как в Думе, – отметил политолог РИА «Новый День». – Этот закон будет принят. Но возможно, против выступит Антон Беляков – сенатор от Владимирской области».

Рассчитывать на президентское вето самого непопулярного закона не стоит, полагает собеседник агентства. «Практика с Приморьем и Хакасией показала, что президент не хочет ничего менять, – пояснил он. – Кроме того, идет единогласное лоббирование этого закона со стороны партий, особенно «Единой России», и чиновников. Все же ссылаются на то, что президент так хочет».

Алексей Неживой назвал предстоящую реформу весьма странной на фоне череды громких коррупционных скандалов вокруг банкиров и вывода средств кредитных организаций.

«Деньги и на развитие страны, и на пенсии можно было бы найти, было бы желание, – подчеркнул он. – Россия самодостаточная страна, у нас в принципе все есть для благополучного проживания, и для того, чтобы возродить производство в нашей стране. И в этих условиях – если играть не по правилам глобального мира, а в своих интересах – проблема будет не в том, как всех прокормить, а в том, как занять население. Потому что сейчас очень маленькое количество людей может работать в производстве и обеспечивать всю страну полностью всем необходимым. И пенсионеров можно было бы обеспечить и пенсиями, и нормальным уровнем жизни. Мы богатейшая страна. А по тому пути, по которому мы идем, – это искусственный путь, и зачем он нужен – непонятно».

Эксперт напомнил о «слитых» протестах со стороны оппозиционных партий и подчеркнул, что в России партийная система давно умерла – фактически сейчас партии не транслируют интересы населения и своего электората. Возглавить возможные протестные акции после ввода реформы в действие будет некому.

«Поэтому, я думаю, в данный момент больших протестов не будет, сейчас на данный момент, но никто не отменял негативные последствия всего этого – это будут латентные последствия, скрытые. Это будет десоциализация – то, что было в регионах (вторые туры выборов, на которых кандидаты от «Единой России» провалились) – это показатель, что население и местные элиты готовы голосовать за любого человека, лишь бы не за власть».

Политолог напомнил о грядущей отставке ряда глав регионов и пояснил, что власть меняет схему руководства – от региональных механизмов управления переходит к промышленным или корпоративным, тот есть территории фактически раздаются «на кормление».

«Я все понимаю, корпорации должны развиваться – «Газпром», например, которому должны платить напрямую деньги, а не через местную элиту, которая ворует эти деньги. Вопрос в другом – а куда вы денете эту элиту? Ее просто так нельзя взять и стереть, – отметил он. – Куда вы денете местное население? И как можно руководить потребностями региона, находясь в какой-нибудь башне «Газпрома» на берегу Финского залива? Какая там будет работа? Вывозить оттуда газ? А население как вы будете кормить? Население должно работать, что-то производить и быть сытым».

Рано или поздно настанет тот этап, на котором «элиты между собой сойдутся в дележке того, что останется от санкций». Конфликт будет прогрессировать, поскольку решить его власть не в состоянии, и рано или поздно появятся новые лидеры протеста. «Мы уже это проходили, – подчеркнул политолог, и напомнил о революционных событиях в России прошлого века. – Они не могут почитать историю – это было совсем недавно, сто лет назад».

Как сообщал «Новый День» на прошлой неделе Госдума в третьем чтении одобрила резонансный законопроект, повышающий пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, женщинам до 60. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит документ завтра, 2 октября. После этого закон поступит на подпись президенту, который может воспользоваться правом вето.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.10.18

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