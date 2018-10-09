Госдума лишила полномочий депутата от ЛДПР

Госдума сегодня, 9 октября, досрочно прекратила полномочия депутата, члена фракции ЛДПР Сергея Фургала. Как предает корреспондент РИА «Новый День», предложение поддержали 408 депутатов, при одном воздержавшемся.

Как пояснил глава думской комиссии по контролю за доходами и депутатской этике Отари Аршба, заявление о сложении полномочий направил сам Фургал. Причиной стало избрание либерал-демократа губернатором Хабаровского края.

«Сил, здоровья и успехов в новой ответственной работе, – пожелал коллеге Аршба. – Уверены, что Сергей Фургал будет работать там также, как работал в Государственной думе на протяжении многих лет».

«Единоросс» также высказал «отдельное спасибо коллегам из ЛДПР за то, что воспитали такого управленца».

Напомним, 28 сентября Сергей Фургал официально вступил в должность главы Хабаровского края – он принес присягу и принял знак губернатора региона. На выборах 23 сентября за либерал-демократа Сергея Фургала проголосовали 69,5% избирателей. Его соперником был «единоросс» Вячеслав Шпорт, он занимал должность губернатора Хабаровского края с 2009 года. Он набрал лишь 28% голосов избирателей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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