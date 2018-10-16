«Защита» консервативных ценностей: «семейный» комитет Госдумы отказался платить детские пособия

Нижняя палата российского парламента отказалась продлять выплату детских пособий родителям малышей, не устроенных в детские сады. Как передает корреспондент РИА «Новый День», член думского комитета по вопросам семьи, где предварительно рассматривался документ, Анна Кувычко заявила, что законопроект противоречит Трудовому кодексу, а «подходы к поддержке демографической ситуации» изменились.

Законопроект был внесен в Госдуму ещё в 2017 году, в числе его авторов – 23 депутата из всех парламентских партий, включая двух представителей «Единой России». Несколько месяцев назад к коллективу авторов присоединился и известный защитник консервативных семейных ценностей Виталий Милонов, однако на прошлой неделе он вычеркнул свою фамилию из списка инициаторов.

Как пояснил один из соавторов законопроекта Сергей Катасонов, документ призван внести положительную динамику в демографическую ситуацию. Сейчас выплаты в размере около трех тысяч рублей полагаются только на детей до полутора лет. Депутаты предложили продлить ее до трех и до семи лет, если ребенок лишен возможности посещать детский сад – например, в населенном пункте нет таких дошкольных учреждений или в садах нет мест. Введение новшества позволило бы развить сферу частных детсадов, которые могли бы в рамках государственно-частного партнерства снять социальное напряжение. Сейчас же получается, что один из родителей вынужден сидеть с ребенком дома, не имея возможности выйти на работу – эта ситуация не способствует улучшению социального положения семей и повышению рождаемости. На реализацию инициативы в первый год потребуется около 7 млрд рублей из бюджета.

Против выплаты детских пособий оказался думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Его представитель «единоросс» Анна Кувычко заявила, что документ противоречит Трудовому кодексу, который предоставляет отпуск по уходу за ребенком только до трех лет, и в пакете документов не оговорено, как должен быть доказан факт непредставления ребенку места в детсаду. Кроме того, отметила она, подобные изменения надо будет согласовывать с позиций федерального закона об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

При этом заключение комитета, которое представила Кувычко, практически дословно повторяются аргументы правительства РФ, еще год назад рекомендовавшего законопроект отклонить.

«По финасово-экономическому обоснованию потребуются дополнительные средства из федерального бюджета, но законопроект не содержит статьи, определяющей источники финансирования», – заявила Кувычко.

Депутат также подчеркнула, что в России изменились «подходы к поддержке демографической ситуации» – в частности, речь идет о выплатах на первого ребенка. «Безусловно, наш президент Владимир Владимирович Путин обратил внимание, что в течение ближайших 3 лет нам необходимо создать более 270 тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях, и на это потребуются серьезные вложения, – сообщила депутат. – Кроме того, регионы все чаще откликаются на то, чтобы нести обязательства по поддержке семей, которые на их взгляд нуждаются в такой поддержке».

Оказалось, что законопроект был направлен в регионы для рассмотрения, и 38 субъектов Федерации заявили, что родители в подобных выплатах не нуждаются. В поддержку законопроекта получено лишь 25 отзывов.

Комментируя законопроект, «эсер» Олег Шеин со своей стороны напомнил, что параметры демографической ситуации на 2040-2050 годы закладываются уже сейчас. При этом за 8 месяцев этого смертность в России превышает рождаемость на 170 тысяч случаев, сокращается количество заключаемых браков, а сама рождаемость падает. «Сегодня Россия занимает 179 место в мире из 225 стран по числу детей, приходящихся на одну женщину, – отметил он. – Нас существенно опережают страны Северной и Центральной Европы, то есть во Франции коэффициент фертильности 2,1, в Англии 1,88, а у нас 1,62. Позади нас только страны Южной Европы и страны, где нет никаких социальных программ, и где человек остается, по сути, один на один с необходимостью содержать свою семью и своих детей».

Несмотря на веские аргументы авторов документа, большинством голосов депутаты отклонили этот законопроект.

Москва, Татьяна Дорофеева

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