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Среда, 17 апреля 2019, 15:22 мск

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Медведев нашел деньги: в России увеличат размер пособия на ребенка до 3 лет

В России вырастет размер пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета в Государственной думе. Размер суммы он не назвал, однако отметил, что пособие будет адресным. Сейчас эта сумма составляет 50 рублей в месяц.

Вопрос о повышении выплат премьер-министру задала депутат Госдумы от «ЕР» Ольга Окунева, отметив, что звучит он уже не в первый раз. Медведев признал, что эта тема действительно волнует россиян, и в правительство РФ приходит большое количество обращений с просьбой поднять размер пособия.

«Эта выплата была установлена указом президента РФ еще в 1994 году, – напомнил премьер. – Еще на прошлом отчете я говорил, что мы подготовим предложения, и эти предложения в целом готовы. Мы считаем правильным рассматривать вопрос о существенном повышении этого пособия, и сделать это, начиная со следующего года».

Медведев также подчеркнул, что сейчас в правительстве готовят предложения, направленные на то, чтобы это пособие стало адресным – «чтобы его получали те, кто реально нуждается, чтобы это была достаточно весомая добавка в семейный бюджет».

«Я обсуждал эту тему и с президентом страны, так что решение будет принято», – подытожил он.

Напомним, сейчас право на пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет имеют все россияне, воспитывающие детей соответствующего возраста. Размер пособия составляет 50 рублей в месяц. При этом в стране остро стоит проблема нехватки мест в ясельных группах детских садов, и многим родителям приходится сидеть с детьми дома вместо того, чтобы выходить на работу.

Ранее думская оппозиция неоднократно вносила законопроекты на эту тему, но парламентское большинство в лице «Единой России» блокировало эти инициативы, а в правительстве РФ заявляли, что денег на пособия нет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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