Бюджет-2019 – денег хватит не всем: средства на детские пособия предложили изъять у Росгвардии

Сегодня нижняя палата российского парламента практически полным пакетом отклонила депутатские поправки в федеральный бюджет на ближайшие три года, приняв при этом правительственные предложения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поправки кабинета министров, внесенные ко второму чтению, поддержали представители фракций ЛДПР и «СР», и поблагодарил депутатов за «политическую мудрость». Впрочем, думская оппозиция в жарких спорах все же пыталась отстоять свои предложения, в том числе, увеличение детских пособий, но безуспешно.

Представляя изменения в бюджет, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что часть поправок касается дополнительного распределения средств на нацпроекты. В частности, речь идет о суммах в 1 588 млрд рублей на вопросы демографии, 698 млрд – на здравоохранение, 362 млрд рублей – на образование, почти 44 млрд на культуру.

Макаров подробно остановился на нацпроекте, посвященном образованию. Он отметил, что решено было дополнительно выделить 11 млрд рублей, которые должны пойти на ликвидацию в школах третьей смены. Еще около пяти млрд рублей планируется направить на модернизацию инфраструктуры – в частности, это строительство теплых туалетов в сельских школах. Три млрд 420 млн предложено выделить на модернизацию материально-технической базы, один миллиард – на сферу обучения детей с ограниченными возможностями. Увеличены в 2,3 раза средства на студенческие общежития, отметил депутат.

Кроме того, в бюджете также предусмотрено финансирование Фонда доктора Лизы – соответствующее поручение в свое время дал спикер Госдумы, его поддержал председатель правительства, отметил Макаров. Он также подчеркнул, что растет поддержка региональных бюджетов из федерального центра. Так, в 2019 году на эти цели предусмотрено 2 275 млрд рублей, в 2020 – 2 319 млрд, в 2021 году – 2 268 млрд рублей.

Спикер Госдумы уточнил, что к принятию профильный комитет рекомендовал 464 поправки, к отклонению 187. Отметим, что правительство РФ внесло 462 предложения.

Основную часть поправок думцы приняли одним вопросом при единогласной поддержке. Однако за несколько изменений коммунисты, «эсеры» и либерал-демократы решили сражаться, и попросили вынести их на отдельное голосование. Правда, учитывая, что в роли защитника бюджета от финансовых посягательств выступил «единоросс» Андрей Макаров, шансов у его коллег практически не было.

В частности, либерал-демократ Сергей Катасонов предложил дополнительно предусмотреть пять млрд рублей на поддержку субсидиями малого и среднего предпринимательства, еще 30 млрд рублей – на поддержку российских банков, которые предоставляют предпринимателям кредиты на льготных условиях. Поправку депутаты отклонили.

Коммунистка Вера Ганзя вновь подняла вопрос о повышении пособия по уходу за ребенком до трех лет. Сегодня эта сумма составляет 50 рублей в месяц. «Это одна из самых острых социальных проблем, – подчеркнула она. – Жаль, что она не нашла своего отражения в нацпроекте «Демография», тогда бы не пришлось вносить такие поправки. Эти пособия составляют недостойную для нашего государства сумму – от 50 до 300 рублей в месяц».

Депутат напомнила, что подобные законопроекты в Госдуму вносили неоднократно, однако все они были отклонены по причине нехватки средств в бюджете. При этом Ганзя предложила взять деньги из статьи, предусмотренной на обеспечение работы государственных органов.

Глава думского комитета Андрей Макаров в ответ сообщил, что это означало бы оставить без копейки Росгвардию. «Просто снять в 2019 году все средства с Росгвардии, оставить ее вообще без средств», – заявил он. Депутат напомнил, что «бюджет не может идти впереди закона, сначала принимается закон, потом на его основании закладываются средства в бюджет – если их заложить без закона, эти средства нельзя будет истратить». Макаров также отметил, что в бюджете заложены средства на выплаты гражданам в связи с рождением ребенка, предусмотрены деньги и на решение проблемы с детсадами для детей до трех лет: только в 2019 году эта сумма составляет 60 млрд рублей. Поправку Веры Ганзя в итоге поддержал лишь 91 депутат.

Еще один представитель КПРФ – Тамара Плетнева напомнила о проблеме детей-сирот и предложила выделить дополнительно 10 млрд рублей на обеспечение их жильем. Макаров заявил, что на эти цели на самом деле нужно 400 млрд, которых в бюджете нет, и предложил искать другие пути решения этой проблемы.

О жильцах аварийного жилья и вагончиков напомнила коллегам «эсер» Галина Хованская. «Та сумма, которая сейчас заложена в бюджете, позволит решить проблему жителям БАМа через 40 лет, то есть при жизни они это жилье не получат, – сообщила она. – Мы просим эту сумму увеличить хотя бы до 1 млрд».

Со своей стороны Макаров уточнил, что поправкой дополнительно предлагается выделить 400 млн, и эти деньги пойдут на то, чтобы «увидеть свет в конце тоннеля». «Деньги предложено взять из резервного фонда – больше, чем там есть», – с возмущением сказал он, и предложил сначала отработать механизмы программы переселения из ветхого и аварийного жилья, а потом давать на это средства. «Это несерьезно», – заявил он. «Несерьезно людей оставлять в вагончиках жить», – ответила на это Хованская, когда думцы «прокатили» эту поправку: за нее проголосовали лишь 93 депутата.

После того как Макаров крайне экспрессивно ответил на просьбу помочь найти деньги в бюджете на очередную поправку, мастерски вставив в финал своей речи театральную паузу, спикер Госдумы попросил его не реагировать так бурно на предложения коллег. «Андрей Михайлович, берегите себя, не надо так эмоционально, – попросил Володин – Нам еще более 60 поправок надо рассмотреть».

Через несколько минут спикер и вовсе предложил главе думского комитета покинуть центральную трибуну и занять кресло, поскольку оставшиеся 58 поправок займут, похоже, не один час. Однако Макаров так же эмоционально отказался покидать трибуну. «Завтра все СМИ будут писать, что Макаров сел к Силуанову, чтобы тот ему подсказывал что отвечать», – заявил депутат под смех в зале.

Рассмотрение поправок в Госдуме продолжается.

Проект федерального бюджета был внесен в Госдуму правительством РФ в конце сентября. В первом чтении он был рассмотрен и принят 24 октября. Ко второму чтению было внесено более 600 поправок, 462 из них предложило правительство РФ. Согласно расчетам чиновников, доходы бюджета в 2019 году составят 19,9 трлн рублей, расходы – 18 трлн рублей. Инфляция прогнозируется на уровне 4,3%.

Москва, Татьяна Дорофеева

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