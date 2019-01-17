«Это позор, страна вымирает»: в Госдуме пресекли попытку облегчить жизнь молодым матерям

Российским матерям не будут увеличивать страховой стаж за счет времени, которое они находятся в отпуске по уходу за ребенком. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня парламентское большинство в лице «Единой России» в очередной раз пресекло попытку оказать женщинам господдержку.

С предложением увеличить для молодых матерей стаж с сегодняшних полутора до трех лет выступили депутаты из фракции «Справедливая Россия» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Как пояснил, представляя законопроект, депутат Олег Нилов, в 2016 году в России родилось 1,690 млн детей, в 2017 – 1,418 млн, в 2018-ом – 1,352. За три года рождаемость сократилась на 15%, при том, что все это время в стране действует положение о материнском капитале, констатировал депутат.

«В 2018 году очередь в ясли составляла 272 тысячи детей. То есть родилось 1 352 тысячи, и у 272 тысяч отсутствует возможность попасть в ясли, – обратил внимание Нилов. – 20% детей остаются на руках у матерей. А матери получают полтора года в виде страхового стажа к пенсии, и – 50 рублей. Это позор, пять монеточек. Давайте увеличим хотя бы стаж с полутора до трех лет».

При этом депутат уточнил, что для строительства новых 272 тысяч ясельных мест требуется около 272 млрд рублей – учитывая, что Минстрой исходит из расчета миллион рублей на одно место.

Однако «единороссы» дружно восстали против этой инициативы. Так, представитель думского комитета по труду Светлана Бессараб с трибуны зачитала формулировки федеральных законов, которые действуют сейчас и позволяют включать полтора года из времени ухода за каждым ребенком в страховой стаж. Депутат напомнила, что пенсионное законодательство и так изменили в пользу граждан – увеличив общий срок такого стажа до 6 лет. «Увеличены и пенсионные коэффициенты», – заявила она.

Россиянкам, детям которых не хватило мест в ясельных группах, Бессараб посоветовала «развивать вариативное образование дошкольное, создавать семейные детские сады», фактически предложив женщинам не надеяться на помощь государства и самим решать возникшие в связи с рождением детей проблемы.

Между тем, коммунистка Вера Ганзя, в свою очередь, напомнила, что вопрос о яслях для детей до трех лет и пособия матерям регулярно встает перед Госдумой, однако ни разу «единороссы» не поддержали такие предложения. «Организовывать рабочие места! Помилуйте, какие рабочие места, когда из-за пенсионной реформы на рынок труда будет выброшено столько людей, что работу не смогут найти и молодые специалисты! Куда там женщинам с детьми, – отметила парламентарий. – Страна вымирает, что бы ни говорила статистика. А она рост видит везде, хотя население видит падение по всем позициям. Если мы не поддержим семьи, естественно, говорить о росте рождаемости и увеличении численности населения нашей страны не придется».

Против увеличения пенсионного стажа матерям от «единоросов» вновь выступила женщина. Ольга Павлова с трибуны заявила, что государство и так оказывает им помощь, и российские семьи, на самом деле, нуждаются совсем в другом.

«Разделяю мнение авторов законопроекта, считающих приоритетной задачей государства поддержку граждан, имеющих детей, но предлагаемый авторами способ достижения цели является далеко на самым актуальным для российских семей», – сказала она.

В числе «самых актуальных» «единоросс» назвала финансовую поддержку и трудоустройство молодых матерей, а также доступное медицинское обслуживание – а все эти направления и так уже «реализуются в соответствии с заявленной президентом концепцией демографической политики».

Учитывая, что «Единой России» принадлежит более, чем две трети мандатов в Государственной думе, законопроект был отклонен уже в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.01.19

«Живем в состоянии вечной бедности»: россияне стыдятся своей нищеты и развала СССР. / «Ради наших избирателей»: Госдума на один год отреклась от ПАСЕ. / Ученые нашли способ существенно активизировать работу мозга. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»