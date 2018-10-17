Госдума определила самую бедную часть населения: «Единая Россия» отказала в помощи – «денег нет»

Сегодня в Госдуме ожесточенные прения вызвал очередной законопроект о продлении выплат женщинам в декретном отпуске до достижения ребенком трех лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты отметили, что инициатива необходима – однако денег на нее нет, и «правительство пока не собирается их искать».

Соавтор документа депутат Олег Нилов напомнил, что подобную инициативу в Госдуме рассматривали накануне, и она была отклонена. Тем не менее, парламентарий предложил законопроект принять или поручить профильному комитету Думы разработать новую, более соответствующую реалиям редакцию законопроекта на эту же тему.

Глава комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева назвала законопроект очень сложным. «На первый взгляд кажется, давайте просто продлим выплату до 3 лет, и все. Кто же против?» – отметила она. Однако средств на это в бюджете нет – по подсчетам специалистов, на реализацию законопроекта потребуется более 236 млрд рублей. «Правительство их не собирается искать пока», – сообщила Плетнева, отметив, что документ поддержали 27 регионов, 33 высказались против, и этой же позиции придерживается правительство РФ и Совет Федерации. Думский комитет законопроект отклонил. «Я голосовала за, – сообщила Плетнева. – Но «Единая Россия»... все понимают прекрасно, что денег нет».

Олег Морин поинтересовался связью принятой пенсионной реформы и этого законопроекта: «Количество женщин, нуждающихся в пособиях или в детсадах, увеличится или сократится?» «Несомненно, проблем прибавится, – сообщил Нилов. – Часть бабушек вынуждены будут не заниматься внуками и правнуками, а ходить на работу. Это тысячи и тысячи дополнительно детишек. Эту проблему будет решать только семья. На сегодня только увеличивается количество детишек, у которых нет места, которое гарантировано государством в яслях. Сегодня эта цифра превышает 230 тысяч. А несколько лет назад было 190 тысяч».

Депутаты также напоминали, что президент РФ поставил задачу «развивать материнство и детство», предлагали обдумать вопрос о финансировании при рассмотрении проекта бюджета, который недавно внесен в Госдуму, и даже задать вопрос правительству о перспективах поиска средств на столь необходимый законопроект. Правда, один из коллег обратил внимание народных избранников, что регламент Госдумы не предусматривает вопросы правительству.

Тамара Плетнева после этого попросила передать министрам, чтобы они не писали депутатам «ищите источники дохода». «Мы когда пишем поправки в бюджет, они уже готовы, все, Минфин все сверстал. Поэтому это все пустые разговоры», – пояснила она.

Коммунист Олег Смолин со своей стороны отметил, что сейчас в России самая бедная часть населения – это не пенсионеры, а семьи с детьми. «Как печально шутили в известной песне – дети наше наказание. Теперь это реализовано достаточно полно», – констатировал он.

«Единоросс» Ольга Окунева в свою очередь заверила, что материнство и детство – приоритет государства, однако фракция будет голосовать против законопроекта. Учитывая, что «Единая Россия» имеют в Госдуме большинство голосов, документ был закономерно отклонен в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.10.18

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