«Похоже на благотворительность»: Госдума разрешила «Газпрому» газифицировать Южную Осетию, а не Дальний Восток

Госдума ратифицировала соглашение правительствами РФ и Южной Осетии об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Газпром – Южная Осетия». Как передает корреспондент РИА «Новый День», договор предусматривает, что газовый гигант займется газификацией республики, что вызвало недовольство думской оппозиции, заявившей, что такой проект более необходим, как минимум, Дальнему Востоку.

В документе речь идет о полной безвозмездной передаче правительством республики 25% акций «Газпром – Южная Осетия» российскому «Газпрому». Как пояснила заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, соответствующее соглашение было заключено еще в мае этого года. Причиной стало то, что действующий в Южной Осетии газопровод загружен только на 15% – а это не окупает инвестиции «Газпрома», хотя и полностью удовлетворяет существующие пока потребности Республики в 36-35 млн кубометров «голубого топлива» в год. Газовый монополист готов построить там еще 528 км межпоселковых и 373 км внутрипоселковых газопроводов, проведя трубу в 190 населенных пунктов.

Объем капитальных вложений оценивается в 2 млрд рублей. В результате к 2025 году потребление газа в Южной Осетии должно возрасти в пять раз – таким образом загрузка газопровода «Дзуарикау – Цхинвал» возрастет с 14,5% до 74%.

«Эти инвестиции больше похожи на благотворительность, – отметил депутат от ЛДПР Сергей Маринин. – Почему там «Газпром» может это себе позволить, а для граждан нашей страны – нет? Проблем с подключением к сети у нас достаточно».

Замминистра сообщила, что соглашение предусматривает гарантии для возврата инвестиций – это и льготное налогообложение, и такое формирование цены на газ, которое обеспечивает внутреннюю норму доходности в 12% в год на все 35 лет действия соглашения.

«Единоросс» Андрей Альшевских напомнил, что в Южной Осетии находится всего 335 населенных пунктов, из них 270, где проживает 50 и менее граждан. «Когда мы это построим, мы будем брать на себя обязательства и прощать долги? Или все это будем записывать на убытки «Газпрома»? Вряд ли будет такая экономическая ситуация, когда в полном объеме будут платить за российский газ», – пояснил он.

«Сейчас отопление в большинстве домов в Южной Осети производится древесиной», – сообщила замминистра энергетики РФ, пояснив, что переход на газ удешевит отопление для жителей Южной Осетии. Поэтому и проблем с платежной дисциплиной не прогнозируется.

Либерал-демократ Андрей Кузьмин, представляющий в Госдуме Амурскую область, своей стороны обратил внимание, что такой проект необходим его региону, как Дальнему Востоку в целом. «И амурчане, и дальневосточники будут благодарны вам за то, что происходит газификация Южной Осетии. Ни Дальний Восток, ни Амурская область не газифицированы, – напомнил он. – Мы бы тоже хотели поддержать экологическую обстановку, и пользоваться газом, но в планах правительства на ближайшие 10 лет не предусматривается газификация этого региона». «Вопросы газификации относятся к полномочиям региональных властей», – парировала замминистра.

Александр Шерин заявил, что хотел бы воспользоваться случаем и поздравить «наш братский народ» и выразил надежду, что проект будет реализован успешно. Между тем, отметил депутат, газопровод будет проходить по территории, которая к РФ не относится. «Сначала принадлежность территорий Российской Федерации, а потом уже инвестиции, – предложил он. – И хотелось бы уважаемому «Газпрому» напомнить, что в РФ в 5 субъектах газификация ноль процентов». В бюджетах субъектов РФ денег на газификацию нет, а газ для граждан РФ постоянно дорожает, обратил внимание он, предложив заморозить тарифы на газ, электроэнергию и топливо.

Его коллега по фракции ЛДПР Андрей Свинцов напомнил чиновникам о Костромской области, где никак не могут протянуть часть магистрального газопровода в два крупных города региона. После этого Альшевских усомнился в том, что цена на газ в Южной Осетии будет такой же, как в России, поскольку «Газпрому» придется вложить в тариф инвестиционную составляющую. А это создает риски по оплате газа населением.

«Цены будут такими же, как для Северной Осетии, которая входит в состав РФ», – заверила замминистра, отметив, что соглашение, помимо больших гарантий которые дала Республика «Газпрому», предполагает еще и эксклюзивное право компании на экспорт газа.

Прения завершил коммунист Николай Коломейцев, который авторитетно заявил, что газ Южной Осетии нужен и предложил голосовать. В итоге законопроект был принят.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.10.18

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