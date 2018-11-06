Госдума согласилась освободить от налогов россиян, связанных с UEFA-2020

Госдума 13 ноября в первом чтении рассмотрит законопроект, освобождающий от налогов компании и граждан, связанных с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA-2020. Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения предполагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сегодня документ одобрил думский комитет по бюджету и налогам.

Как прозвучало на заседании комитета, чемпионат пройдет в 12 странах мира, в том числе в России. Правительство РФ для проведения в Санкт-Петербурге четырех матчей дало 19 гарантий, и проект федерального закона посвящен вопросам правового регулирования налогообложения так, как это установлено в других странах мира.

В частности, УЕФА – так же, как ФИФА на ЧМ-2018 – освобождается от уплаты налогов на добавленную стоимость, прибыль и имущество организации, государственных пошлин, транспортного налога и страховых взносов.

Российский футбольный союз (РФС) и оргкомитет российских матчей, в свою очередь, получат право не платить налоги по операциям, которые связаны с подготовкой и проведением самого турнира: это НДС, НДФЛ, а также налоги на прибыль и имущество граждан, а также госпошлины и транспортный налог.

При этом правительство изначально предполагало дать льготы по налогу на доходы физлиц и страховых взносов исключительно иностранным гражданам и лицам без гражданства, однако ко второму чтению было решено распространить эту норму и на российских граждан.

Вопросов и замечаний у членов комитета к документу не возникло.

Закон после его принятия будет действителен до 31 декабря 2020 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.11.18

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