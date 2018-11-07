Итоги реформы образования: «Ходим по миру за технологиями с протянутой рукой»

Отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), чтобы не ходить с протянутой рукой по миру, призвала министерство просвещения РФ депутат Госдумы Вера Ганзя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий подчеркнула, что систему отечественную образования «лихорадит» уже 20 лет, а в результате – падают спутники и тонут платформы.

«К чему привела система реформирования? Мы видим, что падают ракеты, спутники падают, тонут платформы. Это все зависит от качества образования, – заявила Ганзя после выступления министра просвещения РФ Ольги Васильевой в рамках «правительственного часа» в Госдуме. – Мы по миру идем за новыми технологиями. Ходим за ними с протянутой рукой».

«Если мы будем упорствовать с итоговой аттестацией, с ЕГЭ, вряд ли мы достигнем хорошего качества образования», – заявила также депутат, напомнив про новосибирского выпускника, который судится с министерством образования Новосибирской области за результаты ЕГЭ. «Ошибкой сочли, что он использовал аргументы не из учебника, – уточнила Ганзя. – Знаете, что ему ответил Рособрнадзор? «Процесс обучения в общеобразовательных школах строится в первую очередь на материалах учебников из федерального перечня». Разве можно вырастить гения с таким подходом и с нашими учебниками?»

Парламентарий подчеркнула, что на смену таланту и творчеству пришел стандарт, и в этой ситуации призвала отказаться от ЕГЭ, уточнив при этом, что отменять его придется поэтапно.

Ганзя назвала также размер средней заработной платы школьных учителей по российским регионам. По ее словам, в Москве школьный педагог получает в среднем 90 тысяч рублей. При этом в Иваново зарплата учителя составляет 22 тысячи, а в Дагестане – 20 тысяч рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.11.18

Расстройство личности: гособвинение просит 17 лет «строгача» за отрубленные кисти рук. / В Госдуме отчитали министра просвещения РФ: Васильева оказалась «не готова к уроку». / Это «тихие дети»: глава Минпросвещения РФ о подростках, устроивших бойню в Керчи, Перми и Архангельске. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»