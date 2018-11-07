«Панических настроений нет»: Минфин РФ в ожидании новой финансовой атаки из США

Москва будет оспаривать новые экономические ограничения, которые Вашингтон может наложить на российский госдолг. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. По его оценке, американские санкции против РФ могут обернуться против самих США.

Сторчак обратил внимание на то, что информация о санкциях применительно к госдолгу «на слуху давным-давно». «Пока информация о том, что американское Казначейство изменило позицию, заявленную в конце февраля, официальной информации об этом нет», – отметил он.

В этой связи замминистра пояснил, что вывод активов из российского госдолга, на что решились некоторые инвесторы – «скорее упреждающая» мера. «Поведение инвесторов, которые работают с российским госдолгом, скорее упреждающее, чем основанное на объективной оценке действий американских властей. Но они играют на опережение и выводят свои активы из ОФЗ (облигации федерального займа). Мы знаем это», – сказал он.

При этом Сторчак подчеркнул, что «никаких панических настроений» по этому поводу в Минфине нет и не предвидится. «Я думаю, что за годы, прошедшие с начала развития национального долгового рынка, у нас подросли собственные институциональные инвесторы – Пенсионный фонд, страховые компании. Я думаю, что мы справимся. Плюс те резервы, которые мы накопили, мы сможем использовать для решения вопросов», – отметил замминистра финансов РФ.

«По мере возможностей мы будем оспаривать действия американских властей, атаковать. У нас есть для этого площадки, в первую очередь площадка «группы двадцати», площадка Совета финансовой стабильности», – уточнил он.

Сторчак также обратил внимание, что и западные партнеры штатов уже давно не поддерживают санкционную политику Белого дома. «Мы давно уже говорим о том, что частью модернизации глобальной системы управления является введение элементов ответственного поведения стран резервных валют. Кто-то к этому прислушивается, кто-то нет. Последние заявления европейцев обнадеживают – они готовы предпринять меры для реализации расчета в национальных валютах, евро за биржевые товары. Как только мы решим задачу фиксации цен не в американской валюте, будет проще перейти по биржевым товарам», – сказал Сторчак и добавил, что США пилят сук, на котором сидят.

Как сообщал РИА «Новый День», в ноябре США могут ужесточить санкции: запретить операции с российским госдолгом и ограничить операции крупнейших российских банков в долларах.

Стоит отметить, что в январе 2018 года минфин США рекомендовал не распространять санкции на госдолг РФ, так как это может вызвать серьезные негативные последствия на рынках за пределами России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.11.18

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