Госдума досрочно лишила полномочий депутата-«единоросса»

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России» Александра Сидякина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект постановления парламентарии подержали единогласно.

Как пояснил председатель комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба, причиной такого решения стало назначение Сидякина в региональное правительство. В конце октября он занял должность руководителя администрации главы Башкортостана.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал теперь уже бывшему коллеге успехов и поблагодарил за продуктивную работу в нижней палате парламента. «Александр Сидякин всегда имел активную позицию, и очень много сделал для того, чтобы принимались законы в интересах наших граждан, и зачастую сам был инициатором законодательных инициатив», – отметил Володин.

Сидякин быв в числе депутатов, кто проголосовал за повышение пенсионного возраста для россиян.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.11.18

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