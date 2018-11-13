Виталий Милонов сменил «ориентацию»: теперь займется вопросами религиозных объединений

Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими скандальными инициативами, сменил комитет. Теперь в нижней палате парламента народный избранник будет заниматься вопросами развития гражданского общества, общественных и религиозных объединений. Как предает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление сегодня, 13 ноября, Госдума приняла на очередном заседании.

Как сообщил представитель комитета по контролю и регламенту Александр Курдюмов, предложено вывести депутата Милонова из состава комитета по международным делам и ввести его в состав комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Парламентарии поддержали это предложение – Милонов стал тринадцатым членом думского комитета по развитию гражданского общества.

«Единоросс» Виталий Милонов, представляющий в нижней палате парламента Санкт-Петербург, стал известен благодаря своим громким инициативам и акциям. В частности, в начале октября Милонов предложил ввести в школах «этикет учащегося», правила которого будут сформированы на основе общефедеральных рекомендаций – в частности, это запрет косметики и окрашивания волос. После этого депутат предложил запретить россиянам пользоваться соцсетями больше часа в сутки.

«Единоросс» также заявлял, что актер Михаил Ефремов «обратил свой талант, чтобы помогать злу», предрекал США участь фашистской Германии, отправлял певицу Монеточку к психиатрам, называл чайлд-фри «негативной радикальной идеологией», предлагал ввести государственную пропаганду, чтобы отвадить молодежь от Интернета, призывал не рассказывать школьникам о контрацепции – чтобы они не начинали жить половой жизнью, и выступал за введение в России «сухого закона».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.11.18

«Лучше бы пенсии проиндексировали»: в госкорпорации вольют сотни миллиардов рублей. / Визовый центр Испании в Москве закрыли из-за обысков. / Дорожникам разрешили укладывать асфальт в снег и мороз. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»