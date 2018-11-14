Риски для России растут: подешевевшая нефть ещё сильнее надавила на рубль

Американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю на фоне обвала мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара достигал уровня выше 68 рублей, евро штурмует отметку в 77 рублей.

К 10:24 мск биржевой курс «американца» составил 67,98 рубля, хотя сразу после открытия торгов подскочил до 68,27 рубля. В то же время курс «европейца» торгуется на уровне 76,71 рубля, но максимальный курс сделки достигал 77,07 рубля за единицу европейской валюты. Для сравнения: официальный курс доллара на сегодня составляет 67,6812 рубля, евро – 76,0737.

Как отмечают аналитики, российская валюта начала дешеветь накануне на вечерней сессии на фоне падения мировых нефтяных цен, упавших на 6,5%. Однако рубль подешевел к доллару США лишь на 0,42%. «От сильного падения курс рубля сдержали ослабление американского доллара на рынке Форекс, а также повышение индекса российских государственных облигаций (RGBI)», – обратил внимание в своем обзоре аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам вчерашних торгов цена на нефть марки Brent упала ниже $65 впервые с марта. В ходе одной торговой сессии на бирже ICE в Лондоне данный сорт углеводородов потерял 8% стоимости. Предыдущие торги закрылись у отметки $70 за баррель. Аналитики отмечают, что снижение стоимости «черного золота» до мартовского уровня обусловлено, в частности, эмбарго США против Ирана. В итоге участники рынка, опасаясь возникновения дефицита, нарастили добычу. После этого США объявили об исключениях в плане ограничений сразу для нескольких стран. В итоге предложение превысило спрос, а цены резко снизились.

Антонов отметил, что, судя по падению нефтяных котировок, крупные игроки закрывали длинные позиции, а краткосрочные спекулянты играли на понижение через открытие коротких позиций. Сегодня цена на Brent консолидируется на уровне $65,24 за баррель.

При этом для рубля сейчас отсутствует поддержка со стороны нефтяного рынка. «Ему временно может помочь приближающийся налоговый период и сегодняшние аукционы Минфина. Ведомство планирует провести аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ на общую сумму 10 млрд рублей», – отметил эксперт.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова со своей стороны обратила внимание, что «цена $65 за баррель Brent – это примерная граница, где профицит российского бюджета за счет космически высоких нефтяных цен превращается в дефицит, как карета в тыкву в известной сказке».

«Это риски и для казны, и для рубля, и для рынка ОФЗ», – предупредила эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.18

В Совфеде ответили НАТО на обвинения в саботаже работы системы GPS. / Табачные компании недоплатили налогов на десятки миллиардов рублей. / ЦБ отобрал лицензии у еще двух московских банков. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»