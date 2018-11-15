В России меценаты получат крупную налоговую льготу: ее просили еще Говорухин и Кобзон

Госдума в третьем чтении одобрила налоговые льготы для меценатов, помогающим государственным и муниципальным учреждениям культуры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ внесен в Госдуму еще в 2015 году, в числе его соавторов были Станислав Говорухин и Иосиф Кобзон.

Согласно новому закону, льготы по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций получат те, кто оказал финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры.

В пояснительной записке к документу уточняется, что «в целях стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования в сферу культуры законопроектом предлагается предоставить физическому лицу право на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере суммы пожертвования, не более 30% суммы дохода, если получателем пожертвования является государственная или муниципальная организация культуры». Одновременно предлагается включить в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль расходы в виде пожертвований, направленных организацией-жертвователем государственным и муниципальным учреждениям культуры, а также некоммерческой организации (фонду) на формирование целевого капитала в целях поддержки таких учреждений.

Ранее думский комитет по бюджету и налогам одобрил поправку, которая относит НКО и фонды к получателям пожертвований, которые могут быть приняты к вычету по НДФЛ. При этом право устанавливать категории получателей, предельную сумму расхода в виде пожертвований, а также категории получателей и пожертвований отдается субъектам РФ.

Депутаты Госдумы приняли законопроект без вопросов и дискуссий.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.11.18

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