Госдума в ударе: поспорили об экстремизме певицы Аллегровой, поругались из-за цен в столовой и вспомнили о покемонах

Сегодня в нижней палате российского парламента обсуждение поправок в «экстремистскую» 282 статью Уголовного кодекса обернулось бурной дискуссией с громкими обвинениями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», народные избранники даже припомнили «слитое» в соцсети меню из местной столовой. Депутату, который опубликовал фото, могла бы грозить ответственность за возбуждение ненависти к социальной группе «депутаты Госдумы», отметил один из его коллег.

Скандальные заявления прозвучали во время рассмотрения четырех законопроектов ЛДПР и КПРФ, предусматривающих как поправки в уголовное законодательство, так и полное упразднение скандально известной статьи УК РФ.

Самую кардинальную меру в очередной раз предложила ЛДПР – исключить статью 282 из УК РФ. «Это карательная избирательная норма, используя которую можно посадить в тюрьму практически любого, – пояснил либерал-демократ Ярослав Нилов. – За критику депутатов Госдумы человека также могут привлечь».

Он напомнил историю с блогером Русланом Соколовским, который ловил покемонов в храме. «Его привлекли не за покемонов, там использовалась статья 282 за оскорбительные высказывания в отношении групп лиц, – отметил Нилов. – Но как все было подано для общественности! Это благодаря тому, что существует вредная на взгляд ЛДПР статья 282. Тем самым был нанесен удар по государственной власти, по Госдуме – за то, что мы такие законы принимаем, по РПЦ. А возможность этим обвинениям дала статья 282».

Нилов также обратил внимание на ситуацию с архангельским десантником, с компьютера которого был оставлен «экстремистский» комментарий к видеоролику – дело удалось закрыть только после вмешательства Генпрокурора. Депутат напомнил и об истории с судьей на Сахалине, которая вынесла решение об экстремистском характере нескольких сур в Коране. «Таким образом всех наших мусульман поставили в непонятное положение, президент вынужден был вмешаться и внести поправки в антиэкстремистское законодательство», – подчеркнул Нилов.

Коммунисты своими поправками предложили оставить в УК РФ ответственность за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства лишь в том случае, если это сопровождалось применением насилия или угрозами его применения, а также если это совершено с использованием служебного положения или организованной группой. Более легкие деяния «красные» предложили полностью перенести в КоАП. Впрочем, депутат Сергей Шаргунов, представлявший законопроект, признался, что поддерживает идею ЛДПР с полной ликвидацией из УК этой статьи. «Ну давайте хотя бы это будет «административка». Зачем плодить уголовников? Ведь люди реально попадают в тюрьмы и лагеря, а если и не попадают, то это поломанная жизнь – клеймо судимости», – отметил он.

Коммунист сообщил, что фракция намерена поддержать все четыре законопроекта, отметив, что по этой статье «сейчас посмертно можно было бы осудить и Пушкина, и Есенина, и Маяковского». «Социальные сети – это не рыболовные. Ловить надо рыбу, а не живые человеческие души», – подытожил Шаргунов.

Его коллега по фракции Олег Смолин вновь предложил исключить из статьи упоминание о социальных группах, и в качестве примера напомнил о том, как наказали «не того, кто пел «Мурку», а того, кто выставил это в Интернет». «Я вам расскажу другой абсурдный пример, – сказал он. – У популярной певицы Ирины Аллегровой есть известная песня «Все мы бабы – стервы». Как вы думаете, подпадает ли она под экстремизм, и не говорит ли это о том, что позицию в отношении социальных групп надо менять».

Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников пример счел несостоятельным и заявил, что «певица в данном случае не является экстремисткой».

Либерал-демократ Сергей Иванов в защите законопроекта ЛДПР использовал еще более «тяжелую артиллерию». «Коллеги, вы думаете, вас это не касается? Еще как касается!», – заявил он, и рассказал, как одной из главных новостей в СМИ стала заметка о том, что депутат рассказал о стоимости еды в столовой Госдумы.

«Потом посмотрите реакцию. Народ бесится – да они там зажрались, да они за наш счет живут! Вот это – возбуждение ненависти и вражды к социальной группе. Всех касается – хотя понятно, что этого депутата никто к уголовной ответственности не привлечет, – сообщил он. – А вот человек, который опубликовал у себя видео, как поп Мурку поет, несмотря на все разъяснения Верховного суда, по этой статье был осужден».

Иванов напомнил, что в федеральном списке значится уже 4 594 экстремистских материала. «Вы попробуйте все их узнать! А публикация любого из них дает повод привлечь вас по этой статье. 282 статья в первую очередь политическая, поэтому она должна быть отменена. Она нужна для того, чтобы причесывать тех, кто высунулся, и у власти вызывает подозрение», – подчеркнул депутат.

В этой связи парламентарий предложил разделить 282 статью разделить на три части: первая должна предусматривать ответственность, если действие привело к тяжким последствиям, вторая – если действие сопровождалось угрозой насилия или совершено группой лиц, либо с использованием служебного положения, третья – предусматривает ответственность за агитацию и пропаганду экстремизма.

«Если ничего не произошло, то и судить не за что. Если после того, как опубликовали расценки нашей столовой, нас не будут на выходе бить, то за что депутата-то привлекать? Опубликовал – и ладно, имеет право, – пояснил Иванов. – А вот если что-то происходит, и есть прямая причинно-следственная связь, тогда конечно».

После этого не выдержал автор снимка с расценками столовой Александр Хинштейн. «Вы меня обвинили в разжигании ненависти и социальной розни, хотя я развенчивал фейк, что у нас 20 рублей стоит обед. Не считаете ли вы, что это и считается разжиганием розни, когда власть отделяется от народа и скрывает, как она живет? И где обедаете вы, если публикация меню у вас вызвала такой шок?»

«Я полностью разделяю вашу позицию в отношении власти, отделившуюся от общества, – парировал Иванов. – Я говорю, что чиновник, с которым вы очень близко знакомы, чье поместье показали на всю страну, вызывает гораздо большую ненависть со стороны жителей нашей страны, чем ваше сообщение про обед в Государственной думе». О ком именно идет речь, он уточнять не стал.

«Коллеги, жалобы на обеды появились? – отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Александр Евсеевич, там, где вы до этого работали, там лучше кормили? Дешевле?» Стоит отметить, что до последнего избрания в Госдуму Хинштейн работал советником главы Росгвардии.

Комитет по государственному строительству и законодательству все законопроекты оппозиционных фракций забраковал, сообщил в свою очередь его председатель Павел Крашенинников.

Третья оппозиционная фракция в Госдуме – «Справедливая Россия» – кардинальные предложения коллег по нижней палате также не поддержала. Депутат Валерий Гартунг, который ранее уже пытался защитить чиновников от обидных для них высказываний в соцсетях, заявил, что он против удаления из УК 282 статьи. «Давайте тогда уберем убийство! Что, у нас там ошибок нету? Есть. Убирать полностью 282 статью наша фракция не готова», – сообщил он.

Итоги голосования были ожидаемы: за четыре предложения ЛДПР и КПРФ проголосовало максимум 94 депутата. Партия большинства не стала нажимать даже кнопку «против». Законопроекты были отклонены в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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