Госдума отказалась выделить средства на сирот и военных пенсионеров

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении одобрила изменения в федеральный бюджет на 2018 год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения представители «Единой России» жестко отреагировали на поправки, которые предлагали депутаты «Справедливой России», обвинив «эсеров» в политическом пиаре на заботе о сиротах, молодых семьях и военных пенсионерах.

В частности, как пояснил глава думского бюджетного комитета, «единоросс» Андрей Макаров, внесено было 48 поправок, 39 из них рекомендовано к принятию. Перераспределено было около 50 млрд рублей по различным статьям расходов. В частности, отметил депутат, в числе одобренных комитетом поправок – дополнительные средства в 16,6 млрд на поддержку Космического центра имени Хруничева, еще 13,9 млрд – на довольствие военнослужащим, 3,3 млрд – в фонд развития промышленности.

Фракция «Справедливая Россия» попросила вынести свои поправки на отдельное голосование. Как пояснил «эсер» Александр Ремезков, предлагается «снять» 15,5 млрд рублей из расходов резервного фонда правительства и отдать их на увеличение финансирования пенсий военным пенсионерам, обеспечение жильем молодых семей и предоставление жилья детям-сиротам. В частности, на увеличение пенсий для военных на 2% сверх уровня инфляции «эсеры» предложили выделить 11 млрд рублей, 3 млрд – на квартиры для сирот, остальное – на жилье для молодых семей.

Макаров со своей стороны согласился, что вопросы с жильем решать надо, однако предлагаемая «эсерами» сумма проблему не снимет. Он пояснил, что после подписания закона президентом по правилам нужно было бы заключать договоры отдельно с каждым регионом, на что уходит обычно в среднем два месяца. «А у нас 20 ноября, – напомнил он. – То есть средства не будут востребованы и уйдут в резервный фонд правительства».

«Справедливая Россия» знает, что в резервном фонде правительства сегодня осталось 7 млрд. Эти поправки внесены только для того, чтобы они прозвучали – мы заботимся о молодых семьях, детях-сиротах и военнослужащих. А о том, что никто из них этих денег ни при каком варианте не получит – это же не забота автора. Отсюда и рождается недоверие к власти, потому что слова, сказанные в Госдуме, звучат на всю страну», – подчеркнул глава думского комитета по бюджету.

Макаров также заявил, что поправки не имеют отношения к военнослужащим, молодым семьям и детям-сиротам. «Они имеют отношение только к политическому пиару», – заключил он. Предложения «эсеров» в итоге были отклонены.

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть завтра, 21 ноября.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.11.18

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