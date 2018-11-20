«Мусорная революция» пока не затронет Москву, Севастополь и Санкт-Петербург

Законопроект об особом положении Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга при проведении реформы системы обращения с отходами принят сегодня Госдумой в первом чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, предложенный «единороссами», оказался «бомбой замедленного действия» – по мере его обсуждения депутаты из оппозиционных фракций все настойчивее стали предлагать перенести «мусорную реформу» для всех регионов страны без исключения. Тем не менее, в первом чтении проект поддержали 318 парламентариев, против голосовал 81 народный избранник.

Представляя законопроект, его соавтор Николай Гончар отметил, что Москва, Севастополь и Санкт-Петербург не имеют возможности по закону создавать полигоны для мусора на своих территориях, и вынуждены договариваться с другими субъектами РФ, чтобы вывозить туда отходы. Три года отсрочки, которые предложено дать этим трем городам, должны пойти на создание современной инфраструктуры для решения «мусорной» проблемы – это как мусоросортировка, так и заводы по переработке отходов.

«В Московской области из 39 мест размещения отходов закрылись 24, – напомнил Гончар. – Город Москва вступил в переговоры с пятью субъектами РФ, но подписать такие соглашения и определить размер тарифа можно будет только после того, как они утвердят свои территориальные схемы размещения отходов, и только после этого можно будет вписаться в них».

Идея очень не понравилась думской оппозиции, представители которой обратили внимание, что экстренный срок рассмотрения законопроекта уже вызывает подозрения. В частности, коммунист Николай Коломейцев назвал законопроект «единороссов» «чистым лоббизмом».

«Неправильно ставить Москву опять вне положений закона. Отмените тогда закон вообще, если он не готов», – предложил Коломейцев. Его поддержал «эсер» Олег Шеин, который констатировал, что пока «мусорная реформа» в регионах привела только к резкому повышению платы для населения и рост свалок.

«А вам не кажется, что эта схема нерабочая?» – поинтересовался либерал-демократ Антон Морозов, обращаясь к авторам документа. Он отметил, что Москва вела длительные переговоры с Тверской областью о размещении отходов, предлагая взамен отремонтировать дороги или предоставить автотранспорт для перевозки жителей. «Но ничего не вышло, так как жители категорически против открытия новых полигонов, – сообщил он. – Я уверен, что и в других областях вокруг Москвы жители категорически против».

«Я вас полностью поддержу, – заверил коллегу соавтор документа «единоросс» Владимир Бурматов. – Жители вообще любого региона против появления новых полигонов. Я, как житель Челябинской области, тоже буду первым же противником, если мне скажут, что на территории моего избирательного округа появится новый полигон». Депутат заявил, что на смену полигонам должен прийти замкнутый цикл переработки мусора.

«Этот законопроект носит коррупционный характер, – подчеркнул «эсер» Анатолий Грешневиков. – Он создает мусорный коллапс для регионов. Ни Калуга, ни Тверь не хотят быть мусорной помойкой для Москвы».

Депутат также обратил внимание, что Москва на три года оставит прежнюю плату для населения, в то время как в других регионах она уже выросла в разы из-за «мусорной реформы». «В Краснодаре в 50 раз плата вырастает! Почему опять Москва в таком привилегированном положении?» – поинтересовался он, отметив, что несколько лет назад Ярославская область была регионом-донором, а сейчас стала дотационной, поскольку «70% Москва забирает». «Фракция за данный законопроект голосовать не будет», – подытожил он.

Николай Гончар подтвердил, что переговоры с Тверской областью закончились ничем. Пока столица вывозит мусор на полигон Скоково в Ярославской области, эти условия будут действовать до 1 января. «Звучала цифра, что 15 млн за это заплачено, – отметил «единоросс». – Неправда, 58 млн рублей заплачено. И 8 ноября поступил межбюджетный трансферт на 413,9 млн рублей в бюджет Ярославской области – в первую очередь, это средства на рекультивацию земель».

Гончар считает, что договоры с Москвой должны быть выгодны тем регионам, в которые столица будет вывозить мусор. Сейчас, по его словам, Москва ведет переговоры о размещении мусора с Московской областью, Калужской, Архангельской, Тульской и Владимирской областями. «Велись переговоры еще с тремя областями, но они отказались», – уточнил Гончар.

Коммунист Алексей Куринный со своей стороны напомнил, что «революции происходят в столицах», и отметил, что, на его взгляд, решение по трем городам объясняется желанием сохранить здесь спокойную обстановку без социальных взрывов из-за резкого роста платы за вывоз и утилизацию мусора. «Пусть Москва еще годик-два поживет по прежним схемам, а там что-нибудь придумаем», – пояснил он логику авторов инициативы.

Кирилл Черкасов из фракции ЛДПР подчеркнул, что фракция также не будет поддерживать законопроект.

В свою очередь, депутат Дмитрий Ионин назвал новую ситуацию «мусорным сепаратизмом». «Если считать по этой системе, которую предполагает «мусорная реформа» на конкретного человека, то в квитанциях будет сумасшедшая сумма. Тысяча рублей, тысяча двести рублей на конкретное домохозяйство получается. Это запредельный рост – в 8 раз, я приводил пример по Чувашии в среднем, а по сельским территориям это просто катастрофа». «Нормальные главы регионов говорят, что мы не готовы к «мусорной реформе», необходим мораторий», – заявил он.

В бурной дискуссии вступиться за коллег-«единороссов» решил сын знаменитого актера Сергей Боярский, который также поставил свою подпись под документом. Он повторил аргументы соавторов законопроекта о специфике трех регионов, границы которых являются границами субъектов РФ – при том, что на территории городов устраивать полигоны нельзя. Боярский отметил, что держал руку на пульсе во время подготовки мусорной реформы, и его родной Санкт-Петербург к ней практически готов. «Я больше чем уверен, что Петербургу не понадобится три года, и мы раньше приступим к новой схеме – к которой город готов», – заявил он, сообщив, что «Единая Россия» будет голосовать за нововведение. В итоге партия большинства продавила законопроект в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.18

Биткоин катится в пропасть: криптовалюта стоит меньше 4,5 тысячи долларов. / Нарушения при строительстве космодрома Восточный повлекли ущерб в 10 млрд рублей. / Хамство, унижение и не только: амбициозные планы «Аэрофлота» ударят по карману пассажиров. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»