ЛДПР в Госдуме примкнула к «Единой России». Это понравилось Вячеславу Володину

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении федеральный бюджет на предстоящие три года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения главного финансового документа страны фракция либерал-демократов откололась от думской оппозиции и примкнула к «Единой России», что оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Представляя законопроект, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что с учетом поправок приоритетные национальные проекты получили дополнительное финансирование – 5,7 трлн рублей.

«Это почти полторы тысячи новых ФАПов и врачебных амбулаторий, почти полторы тысячи мобильных медицинских комплексов для труднодоступных территорий, переоснащение 140 региональных сердечнососудистых центров, создание сети онкологической помощи и раннего оповещения – это решение проблемы продолжительности жизни граждан», – заявил Макаров.

«Это ликвидация обучения в третью смену в школах, создание 24,6 тысячи новых мест в школах в сельской местности, – продолжил перечислять депутат позитивные последствия изменений в проекте бюджета. – Это 16 тысяч школ в сельской местности оснастить так, чтобы дети, которые там учатся, были конкурентоспособны. Это ясли для детей, ДК на селе, музыкальные инструменты для детских школ искусств, отселение из аварийного жилья, это 670 тысяч человек».

При этом Макаров обратился к оппозиционным фракциям, заявив, что, голосуя против бюджета, они отдают голоса против нацпроектов и против тех целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин.

В ответ либерал-демократ Сергей Катасонов сказал, что его фракция поддержит проект бюджета. Он пояснил, что во втором чтении произошло увеличение основных ключевых расходов, на которых настаивала фракция – в частности, 650 млрд рублей было направлено в реальный сектор экономики. Правда, отметил депутат, наличие профицита, который не направляется в экономику, фракции не нравится – однако ЛДПР все же приняла решение голосовать за сверстанный таким образом бюджет.

Коммунисты традиционно голосовать за бюджет отказались. Представитель фракции КПРФ Николай Осадчий заявил, что его фракция видит «импульсы в правильном направлении», однако «есть ряд неприятных моментов». В частности, это низкий рост ВВП и направление профицита в Фонд национального благосостояния. «Бюджет хотят наполнить за счет роста налогов, то есть из карманов небогатых граждан», – констатировал он.

Михаил Емельянов из «Справедливой России» заявил, что фракция также будет голосовать против. «Главная причина – бюджет совершенно не соответствует целям, которые заявил президент в своем указе», – пояснил он.

Депутат обратил внимание, что «решение проблем правительство видит за счет среднего класса и беднейших слоев населения», и пояснил, что кабинет министров решил наполнить доходную часть бюджета за счет роста акцизов и НДС, а также повышения пенсионного возраста. «А в конечном счете эти деньги опять окажутся либо в зарубежных ценных бумагах, либо в валюте», – подытожил он.

В итоге силами двух фракций бюджет страны на предстоящую трехлетку был принят подавляющим большинством голосов. Во время голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил депутатам, что голосовать они могут только за себя, хотя «понятно, что рука тянется поддержать бюджет за товарища». В итоге главный финансовый документ был одобрен голосами 361 депутата, против были 62 парламентария.

«Вы все ругаете нас за профицит, – подытоживая, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. – Но сейчас ситуация настолько сложная, что без резервов нам нельзя следующую трехлетку прожить. С политической точки зрения можно любой вопрос критиковать, но с точки зрения стабильности – мы в 2018 году создали хороший задел для реализации всех наших планов на предстоящую трехлетку».

Вместе с тем Володин не преминул отдельно обратить внимание, что бюджет на предстоящие три года поддержали две фракции – «Единая Россия» и ЛДПР.

Москва, Татьяна Дорофеева

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