Госдума вписала Севастополь в конституционный закон

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла федеральный конституционный закон, единогласно поддержав предложение включить Севастополь в число городов федерального значения, где находятся суды общей юрисдикции.

Как отметил депутат-«единоросс» Даниил Бессарабов, с 2014 года в составе РФ есть три города федерального значения – это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Однако в федеральном конституционном законе «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» значатся только два.

«Наша фракция поддержит законопроект», – заявил коммунист Валентин Шурчанов, и тут же воспользовался возможностью, чтобы предложить провести проверку условий работы судов общей юрисдикции. Депутат рассказал, что на днях присутствовал в Ленинском суде города Чебоксары, здание которого «совершенно не приспособлено для работы» – там нет гардероба, а зимой посетители находятся в зале заседаний в зимней одежде. «Охранники даже шутят, что под такой одеждой оружие в зал пронести легче», – пояснил коммунист.

Предложение Шурчанова его коллеги оставили без комментариев. Законопроект был принят единогласно – его поддержали 400 депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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