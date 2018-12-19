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Среда, 19 декабря 2018, 20:06 мск

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«На вашем заборе какие-то не те буквы написаны»: лидер «СР» определил причины неудач ЛДПР и Жириновского

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, выступая сегодня с трибуны Госдумы, посоветовал представителям ЛДПР не завидовать представителям других партий, которые получили служебные квартиры и автомобили, и заявил что либерал-демократам нужно «стараться, чтобы что-то получать».

Миронов пожелал депутатам соблюдать регламент в Новом году, намекнув на Владимира Жириновского, в очередной раз превысившего время, отведенное для выступления. «Ладно бы мы услышали какие-то дельные предложения, – заявил он. – Хочу сказать ему и его коллегам – не завидуйте тем, кто получает машины, квартиры и какие-то посты. А если ЛДПР что-то не дают, то, наверное, на вашем заборе какие-то не те буквы написаны. Так что давайте старайтесь, чтобы тоже что-то получать».

Москва, Татьяна Дорофеева

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