Не братья: Путин признал, что русские и украинцы не один народ

Президент РФ Владимир Путин, выступая накануне на пресс-конференции, фактически признал, что русские и украинцы – не единый народ. Как считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский, для Украины это хорошая новость. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Погребинский обратил внимание, что накануне Путин, комментируя украинскую проблему, впервые изменил своему традиционному тезису о «едином народе». «Мы помним, как Владимир Владимирович говорил, что русские и украинцы – это один народ. Он (накануне) внятно говорил о России и Украине, как о разных народах», – сказал политолог.

С его точки зрения, это очень важный момент в речи российского лидера. «Я воспринимаю это как позитивный сигнал, который дает основания полагать, что Россия не претендует на то, что Украины, как государства, может и не быть», – пояснил эксперт.

Вместе с тем Погребинский отметил, что такое высказывание главы российского государства и «успокоительный» тон, которым говорил Путин, были очень важны в сложившихся жестких условиях. Он напомнил, что последние месяцы медленно «с некоторыми всплесками происходили эпизоды, напрягающие обстановку вокруг украино-российских отношений».

«Накапливалась информация со стороны ЛНР и ДНР о том, что готовится нападение со стороны вооруженных сил Украины. Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ) пару дней назад сказал о том, что, что-то готовится недалеко от Крыма. Это задает атмосферу, которой не было еще никогда, – такого ожидания, что вот-вот может произойти что-то очень серьезное, новая провокация, столкновения, я не помню, пожалуй», – отметил политолог.

Комментируя ситуацию на Украине, эксперт подчеркнул, что перелома в сознании жителей страны еще не произошло. «Люди оценивают свое состояние как очень тяжелое, но объясняют это не тем, что они поучаствовали в Майдане, поддержали такой односторонний выбор против России, а считают, что неправильные люди (оказались у власти), не за тех проголосовали, нехороших Порошенко (Петр Порошенко – нынешний президент Украины) и так далее. Перелома такого, что мы ошиблись, признавая и поддерживая этот путь – этого не произошло», – сказал политолог.

При этом Погребинский выразил уверенность, что, рано или поздно, такой перелом произойдёт, так как все реформы Киева оцениваются гражданами страны либо как «плохие», либо как «катастрофические».

Москва, Мария Вяткина

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