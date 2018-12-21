«Меньшее зло»: Москве выгоднее Тимошенко, чем «истеричный» Порошенко

После выборов президента Украины весной 2019 года конфликт Москвы и Киева вряд ли будет разрешен. Как считают эксперты, об этом свидетельствует нынешняя внутриполитическая ситуация на Украине и напряженность в отношениях России и Запада. В то же время, по оценке политологов, с избранием на пост главы украинского государства Юлии Тимошенко появится шанс, что диалог будет восстановлен хотя бы частично.

Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский отметил, что сегодня на пост президента Украины реально претендует Юлия Тимошенко, хотя в плане «политических соображений она не отличается» от действующего главы государства Петра Порошенко.

«Она также русофобски настроена. Единственный плюс – если с Порошенко президент Путин разговаривать не будет, нельзя исключить, что придется с ним разговаривать, но я рискну высказать гипотезу, что, если он выиграет выборы, а честно он выиграть не может, это даст основания Москве не признавать результаты выборов. В этом плюс при победе Тимошенко – отказываться от беседы с ней Кремль не будет. Сама она дала понять, что тоже готова... Она меньшее зло, чем нынешний украинский президент», – сказал Погребинский.

Эксперт также обратил внимание на результаты социологических исследований, которые показывают, что почти половина жителей Украины сейчас заявляют, что «ни при каких условиях» не проголосуют за Порошенко. «О Тимошенко так говорит около 20% – в этом плане у нее преимущество», – отметил эксперт и добавил, что сложно представить себе ситуацию, при которой на выборах украинского президента могут победить более лояльные России кандидаты с юго-востока.

Как отметил международный обозреватель ИД «Коммерсантъ» Максим Юсин, для России важно, чтобы выборы на Украине быстрее прошли, так как киевские политики сейчас максимально используют русофобскую тему и в этой ситуации возможны провокации. «Дай Бог, чтобы они (выборы) быстрее прошли. Нужно быть максимально бдительными и ждать любых неприятных сюрпризов», – сказал Юсин.

Он выразил уверенность, что со стороны Киева в самое ближайшее время возможна новая провокация, подобная той, которая произошла в Керченском проливе. «Они ребята упорные. Им нужно, чтобы были введены конкретные санкции (по Азовскому морю)», – отметил Юсин.

По его оценке, одной из целей Киева может являться принуждение Германии отказаться от «Северного потока- 2». «Мы помним, как дожимали Францию» с контрактом по «Мистралям». Если будет продолжаться по сценарию, дожмут нынешнее немецкое руководство», – выразил опасение он.

Эксперты также выразили уверенность, что для украинской стороны идеальным сценарием стала бы ошибка Москвы, если РФ ответит на провокации силой, а еще лучше – с кровью.

Между тем Погребинский выразил сомнения, что возможно повторение Керчинской провокации, потому что сложно будет найти людей, которые готовы пойти в тюрьму или пожертвовать жизнью, так как после последних задержаний этот сценарий очевиден для всех.

Как считает политолог, в ближайшей перспективе в российско-украинских конфликте решающую роль будут играть отношения РФ и Запада. «Если отношения между Россией и Западом вернутся в прагматичное русло, изменится возможность того, как будет вести себя Киев. Если там произойдёт нечто, и Европа будет разговаривать, находя взаимные интересы с Россией, то тогда украинская власть будет встраиваться в этот режим отношений», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.12.18

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