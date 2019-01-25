«Стабильность»: цены на хлеб готовы к росту

В ближайшее время в России подорожает хлеб из-за роста себестоимости его изготовления. По данным ассоциации производителей и поставщиков продовольствия «Руспродсоюз», подорожание связано с заметным повышением – почти на 30% – стоимости пшеничной муки.

Как отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, доля муки в себестоимости хлеба составляет одну треть. При этом по сравнению с январем 2018-го цены на пшеничную муку высшего сорта выросли на 30%, пшеница хлебопекарных сортов подорожала на 40%, а фуражное зерно на 50%. В результате цены на хлеб могут вырасти на 6-7%, – говорится в сообщении организации, которое цитирует РБК.

По словам Вострикова, развитие ситуации будет зависеть от переговоров с торговыми сетями и региональными органами власти, которые должны состояться в ближайшие месяцы. «Точные размеры повышения мы сможем понять ближе к марту текущего года», – уточнил он.

Как сообщал «Новый День», ранее «Руспродсоюз» прогнозировал повышение стоимости продуктов в первом квартале 2019 года на 4-12%. В первую очередь на ценах скажется увеличившаяся ставка НДС, а также рост стоимости кредитов для бизнеса, катализатором выступит дорожающий бензин.

Напомним, по итогам 2018 года инфляция в России превысила прогнозы Центробанка и правительства РФ и составила 4,3%. Власти ожидают, что в начале 2019 года инфляция разгонится еще быстрее и достигнет 5,5-6%. Пик роста цен, по оценкам Минэкономразвития, придется на март.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.01.19

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