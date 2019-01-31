Банки развернутся лицом к клиентам: Набиуллина заявила о пересмотре «черных списков»

«Черные списки» банков, фигурантам которых отказано в банковском обслуживании, будут пересмотрены. При этом регулятор намерен сократить перечень сомнительных операций, что должно уменьшить число отказов и уменьшить давление на бизнес. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в числе неблагонадежных клиентов останутся только те, кто совершал самые рискованные операции.

Выступая на встрече с главами коммерческих банков, председатель ЦБ уточнила, что «черные списки» будут пересмотрены совместно с Росфинмониторингом. При этом Набиуллина, слова которой приводит РБК, заверила, что в целях исключения чрезмерного давления на добросовестный бизнес списки значительно сократятся, поскольку в них оставят «только тех, кто совершал самые рискованные операции».

В то же время глава регулятора заявила, что ЦБ никогда не требовал, чтобы банки включали в эти списки по формальным основаниям, подчеркнув, что сейчас у кредитных организаций есть все возможности разобраться, что за клиент к ним обратился. «Банки должны уметь отличать добросовестный бизнес от недобросовестного», – подчеркнула она.

Рассылать банкам списки клиентов, которым было отказано в обслуживании, ЦБ начал с июля 2017 года, напоминает РБК. Отказы были даны из-за подозрений в нарушении ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Несмотря на оговорку ЦБ о том, что отказ в одном банке – не основание для отказа в другом, кредитные организации не соглашались обслуживать таких клиентов, часть из которых в списках оказалась из-за незначительных проступков. С прошлого года клиенты получили возможность обжаловать в ЦБ сам факт внесения в эти «черные списки», но эти меры Набиуллина назвала недостаточными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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