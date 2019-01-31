Росстат обновил данные о ценах на бензин: сильнее всего топливо подорожало в Салехарде

Рост цен на автомобильный бензин за неделю с 21 по 28 января отмечен в 14 центрах российских регионов. Согласно данным Росстата, лидером в этом списке стал Салехард, где цены на бензин подскочили на 2,4%. В Ульяновске отмечено подорожание на 0,7%.

В ведомстве также уточнили, что в девяти центрах субъектов РФ бензин стал даже дешевле – самое серьезное снижение составило 0,6% в Черкесске. В Москве и Санкт-Петербурге за неделю цены не изменились, говорится в материалах Росстата.

Средние потребительские цены на автомобильный бензин в России 28 января составили 43,77 рубля. Топливо марки АИ-92 стоило 41,80 рубля, АИ-95 – 45,10 рубля, АИ-98 – 51,02 рубля. Стоимость дизельного топлива в среднем по России составила 47,24 рубля.

В частности, в Москве литр бензина АИ-98, по данным Росстата на 28 января, стоил в среднем 52,08 рубля, в Санкт-Петербурге – 53,03 рубля, в Севастополе – 56,59 рубля, в Махачкале – 49,68 рубля, в Уфе – 49,07 рубля. В Екатеринбурге стоимость АИ-98 составила 50,37 рубля, в Тюмени – 49,93 рубля, в Челябинске – 50,44 рубля, в Ханты-Мансийске – 52,79 рубля.

При этом в целом роста цен в стране на бензин и дизельное топливо за неделю не произошло. Согласно данным Росстата, на 0,1% подорожал только бензин марки АИ-98. В целом повышение стоимости автомобильного бензина в январе-2019 по сравнению с концом декабря 2018 года составило 0,6%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.19

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