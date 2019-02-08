Маразм крепчал: Эстония обзавелась башнями с камерами наблюдения за Россией

Эстонский департамент полиции и погранохраны закупил три новые радарные башни с камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности на пограничном с Россией районе на реке Нарва. Об этом заявил глава бюро интегрированной погранохраны ДПП Эгерт Беличев.

«Современные возможности наблюдения также позволят быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие на пограничном водоеме или обнаружены какие-либо незаконные действия», – цитирует его слова РИА «Новости».

Предполагается, что благодаря трем башням с новыми радарными системами и камерами, будет более точный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 километров.

Эстония в рамках программы обустройства границы с Россией планирует установить еще 15 радарных башен.

Напомним, общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 126 километров – по озерам, 176 километров – по рекам.

Летом 2018 года правительство Эстонии утвердило проект, в рамках которого планирует установить на границе охранную систему и для мониторинга использовать беспилотники. Также предполагается возвести стену высотой 2,5 метра примерно на 90 из 135 километрах сухопутной границы.

Обустройство границы с Россией планируется завершить в 2026 году. Стоимость проекта первоначально составляла €79 млн, но затем выросла до более чем €190 млн.

Таллин, Мария Вяткина

Таллин. Другие новости 08.02.19

День влюбленных в Москве: ожидается оттепель. / Без альтернативы: Россию губит несменяемость власти. / Полмиллиарда: Италия выдала России подозреваемого в мошенничестве с подмосковной землей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»