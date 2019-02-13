Обойдутся без выполнения наказов: «Единая Россия» похвасталась рейтингом и закрыла оппозиции путь к бюджету

Сегодня в нижней палате российского парламента фракция «Единая Россия» не допустила депутатов от системной оппозиции к федеральным деньгам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинством голосов представители партии власти отвергли законопроект, предполагавший создание в России института наказов избирателей. Инициативу либерал-демократов поддержали КПРФ и «Справедливая Россия».

Представляя законопроект, его автор из фракции ЛДПР Сергей Катасонов подчеркнул, институт наказов избирателей – это форма реализации воли и интересов народа. Наказы депутат должен получать в письменном виде, а формировать их предлагалось на встречах с избирателями. После этого документ направляется в органы исполнительной власти для получения мотивированного заключения, а затем – в комитет по бюджету и налогам.

«Финансирование идет в рамках федерального бюджета, где сумма на наказы избирателей прописана отдельной строкой», – пояснил депутат процедуру принятия решения, уточнив, что средства делятся поровну между партиями. По подсчетам авторов законопроекта, ежегодно на эти цели может потребоваться 10 млрд рублей. Отчет об исполнении наказов партии и депутаты должны сдавать до 1 апреля ежегодно.

Представители всех оппозиционных фракций отмечали, что сейчас депутаты Госдумы лишены возможности помочь своим избирателям, которые на приемах во время региональной недели регулярно просят решить проблемы. Однако парламентарии не в состоянии найти деньги ни на ремонты детсадов, ни на строительство котельных, дорог или очистных сооружений.

Идея оппозиции встретила стойкое противодействие «Единой России». В частности, член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин заявил, что ключевая задача федерального депутата – представление интересов жителей, принятие законотворческих инициатив в масштабах всей страны. «Предлагаемая законопроектом форма может отчасти или даже грубо подменять работу органов исполнительной власти муниципальных образований, это нарушает принцип разделения властей», – подчеркнул он.

Аргументы оппозиции, что такие фонды имеют депутаты региональных заксобраний и муниципальных дум, «единоросов» не убедили – равно как и призывы к принятию мер для поднятия рейтинга Госдумы. Представители самой многочисленной фракции заявили, что такие депутатские фонды будут давать парламентариям преимущество перед конкурентами на выборах, а у некоторых и вовсе может возникнуть желание подкупить своих избирателей. «Да, региональные и муниципальные депутаты тратили деньги на подкуп избирателей, – ответил либерал-демократ Сергей Иванов. – Угадайте, из какой фракции? Например, лавочки ставили с надписью «Эти лавочки установил депутат такой-то».

В ответ «единоросс» Андрей Альшевских заявил, что во всех регионах работают приемные партии власти, и заверил, что «люди нам верят, доверяют, за честную работу, откровенность, а главное – отсутствие популизма в нашей работе». «Мы не можем поддержать сырые законодательные инициативы, как бы их ни рекламировали наши коллеги», – сообщил он.

В итоге законопроект был ожидаемо отклонен в первом чтении – его поддержали лишь 102 депутата.

Москва, Татьяна Дорофеева

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