«Чтобы думали и запомнили»: штрафы за фейк-новости будут запредельными

В резонансный законопроект о наказании за фейковые новости под видом достоверных и оскорбление государственных символов внесены поправки, согласно которым штрафы за нарушения могут вырасти в разы. По мнению авторов этой инициативы, небольшие штрафы не смогут остановить хулигана, а большие – заставят хорошенько задуматься.

В обновленной редакции предлагаемой части статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую публикует ТАСС, планируется установить наказание за распространение в СМИ и в Интернете «заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, создание помех функционированию или прекращение объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния)».

Гражданам будет грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей (вместо первоначальных 3-5 тысяч), должностным лицам – от 60 до 200 тысяч рублей (ранее предлагалось от 30 до 50 тысяч рублей), юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей (первоначально от 400 тысяч до миллиона рублей) с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

При этом парламентарии считают необходимым дополнить КоАП еще двумя составами подобного правонарушения с максимальными штрафами до 1,5 млн рублей. Так, если недостоверная информация непосредственно повлечет «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций», а также повторное нарушение предыдущего пункта КоАП, предлагаются штрафы для граждан в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения.

Если же в результате недостоверной информации погибнет человек, либо будет причинен вред здоровью или имуществу, либо произошло массовое нарушение общественного порядка или общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков, штраф для граждан может составить от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Одновременно депутаты предложили поправки к законопроекту, который предусматривает наказание за оскорбление общества и государственных символов. Если в первом чтении предусматривался штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей или административный арест до 15 суток, то сейчас планируется ввести санкции от 30 до 100 тысяч рублей, альтернативное наказание в виде ареста сохраняется. За повторное оскорбление будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

По мнению авторов поправок, небольшие штрафы не могут остановить хулигана, который намеренно оскорбляет государственные символы. Как заявил агентству депутат партии «Единая Россия» Анатолий Выборный, последствия распространения ложной информации могут быть непредсказуемыми и посеять хаос и панику в обществе.

«Чтобы дисциплинировать наших граждан, каждого из нас, устанавливается повышенная ответственность, чтобы она была действенная, чтобы десять раз подумали, стоит это делать или нет», – сказал он и уточнил, что планируется ввести также наказание за повторное нарушение. «Штраф в 500 рублей, 1 тысячу рублей ничего не значит для многих граждан. Но если человек заплатил 100 тысяч рублей, он будет это помнить всю оставшуюся жизнь», – подчеркнул Выборный.

Комментируя это предложение, автор репрессивных законопроектов – глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал излишним механическое увеличение размера штрафов за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов, однако готов поддержать усиление ответственности в случае повторного нарушения.

«Я поддерживаю увеличение санкций только за повторные нарушения. В этом случае считаю это оправданным. А просто механическое увеличение санкций считаю излишним, так как нормы в том виде, как они внесены, выполняют свою основную задачу – предотвращение совершения указанных правонарушений», – сказал сенатор в комментарии ТАСС.

Как сообщал «Новый День», в декабре 2018 года сенатор Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внес в Госдуму два проекта закона. Первый предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий». За подобные публикации предполагаются также штрафные санкции. Второй документ предписывает блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, «выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

24 января законопроекты о штрафах за фейковые новости и оскорбления власти были приняты в первом чтении.

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) раскритиковал оба документа и заявил о необходимости их полной переработки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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