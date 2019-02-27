Отдохнем «на том свете»: летний отпуск стал слишком дорогим для большинства россиян

Жители России вошли в режим экономии: вместо летнего отпуска, теперь большинство выбирает поездки не в высокий сезон и в среднем только на 4 дня. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, в январе-феврале по объемам бронирования спрос на путевки был стагнирующий. «Было совершенно очевидно, что люди считают деньги и готовятся потратить больше на летний отдых, чем на промежуточный на низкий сезон», – сказала она.

Однако, вопреки ожиданиям экспертов, россияне продемонстрировали небывалый интерес к поездкам в марте и мае. «Спрос на мартовский каникулы и майские праздники нарушает картину потребительского поведения. На мартовские праздники, если сравнивать динамику спроса, то Сочи и Крым прирост от 17 до 20% по сравнению с прошлым годом. Это лидирующие направления. Из зарубежных направлений довольно активно продается Арабские эмираты, Индия, Турция и европейские горнолыжные курорты», – уточнила Ломидзе.

По ее словам, майские праздники оказались еще более привлекательными для россиян. «Майские праздники всегда были репетицией сезона. Но в этом году сезон начинается с майских праздников. У некоторых операторов свыше 50-70% прирост по сравнению к прошлому году. Объем желающих на майские праздники по всем направлениям на 60% больше, чем в прошлом году. Реализовано уже больше 50-60% мест, которые были запланированы. Это значит, что следующие две-три недели практически весь объем запланированного потока будет реализован», – отметила Ломидзе.

Из российских направлений лидируют курорты Сочи и Краснодарского края, среди зарубежных – Турция, Таиланд, Тунис, Доминиканская республика, ОАЭ, Индия, сообщила исполнительный директор АТОР.

Ломидзе пояснила, что поездки не в высокий сезон гораздо дешевле, и для многих граждан это оказалось единственной возможностью съездить в отпуск к морю. «(Весной) цены на курортных направлениях ниже, чем июне и, тем более- июле и августе. И для нескольких сотен тысяч туристов майские праздники будут тем самым отпуском на море, который они могут себе позволить, потому что цены более привлекательны, чем на летний отдых», – сказала она.

Исполнительный директор АТОР признала, что рост цен на авиабилеты мог сыграть роль в удорожании отдыха, однако подчеркнула, что это вряд ли стало решающим фактором. «Речь идет о регулярных перелётах. Повышение, конечно, не на 70%, но в пределах 10-20% на некоторых направлениях мы видим. При этом, в чартерах мы не видим такого увеличения, как в регулярных рейсах. ФАС заявила, что будет разбираться, возможно, будут приняты какие-то меры, так как такой рост цен не может быть связан с ростом стоимости топлива», – сказала она.

По ее оценке, в большей степени на ситуацию в туристической отрасли повлиял рост цен на сами путевки. «Лидирующее направление, на которое все рассчитывали, – Турция дорожает каждый день, даже в пределах акций раннего бронирования, когда скидки составляют от 25 до 40%. На данный момент туры подорожали в пределах 15%», – сказала Ломидзе.

По ее словам, это связано с ростом популярности Турции и возвращением на курорты этой страны европейцев. «Основные страны-партнеры, которые поставляли туристов, последние два года довольно сдержано относились к курортам Турции. Но, судя по контрактам прошлого года, и Франция, и Италия, и Германия, лидирующее направление, стали бронировать больше мест, брать больший объем. При растущем спросе объект размещения повышает стоимость. Кроме того, в связи с практически рекордным объёмом российских туристов в прошлом году, стало понятно, что нет необходимости в специальных ценах для нашего рынка. С этого года цены пересмотрены», – констатировала она.

При этом Ломидзе назвала несколько направлений, где рост стоимости отдыха был менее значительным. «Кипр продается на лето почти по такой же цене, как в прошлом году. Хорошие цены на греческое направление, прирост небольшой +5. Таиланд по прошлогодним ценам», – сообщила исполнительный директор АТОР.

В целом, как отметила Ломидзе, россияне пытаются экономить на отдыхе. «Туристы готовы отдать деньги и отправиться на отдых, но, с другой стороны, они сокращают количество дней, средняя продолжительность отдыха 4 дня. Выбирают самые бюджетные варианты размещения, сокращают экскурсии» – отметила она.

Как ранее сообщал «Новый День», реальные доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по итогам 2018 года – на 0,2%. В 2017 году доходы населения в реальном выражении снизились на 1,2%, в 2016 году – на 5,8%, в 2015-м – на 3,2%, годом ранее – на 0,7%. Таким образом, падение реальных доходов россиян происходит шестой год подряд.

Москва, Мария Вяткина

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