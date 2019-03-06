Россия получит «монстра»: операторов связи обязали делиться персональными данными без согласия клиентов

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении единогласно одобрила поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов», обязывающие сотовых операторов предоставлять полную информацию о своих абонентах банкам и организациям из списка, который должно утвердить правительство РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, вызвавший жаркие споры на пленарном заседании 5 марта, сегодня депутаты одобрили без единого вопроса и замечания.

Как ранее сообщал «Новый День», в числе соавторов резонансного документа – депутаты Госдумы от «Единой России» Игорь Дивинский, Михаил Гулевский, Владимир Афонский, Антон Гетта, а также «эсер» Анатолий Аксаков и другие. Согласно новому закону, операторы сотовой связи через специальный «шлюз» должны будут предоставлять персональные данные своих клиентов банкам, некредитным финансовым организациям, а также органам государственной власти и иным организациям, которые войдут в список правительства РФ. Сам список депутаты не видели – он будет составлен позднее.

«Мы создаем очередного монстра, у которого будут находиться все телефонные номера жителей Российской Федерации, – заявил накануне либерал-демократ Сергей Иванов, комментируя этот законопроект. – Мы создаем того самого Большого брата, который будет смотреть за всеми вами – куда вы пошли, когда и с какой целью».

Теперь закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации, а в случае одобрения сенаторами – на подпись президенту РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.19

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