«Дешевле материться в реале»: Госдума одобрила запредельные штрафы за фейки и неуважение к власти в Интернете

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении сразу четыре законопроекта, касающиеся запрета на распространение фейков и «неприличной» критики властей в глобальной Сети. Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из документов о значительном повышении штрафов вызвал бурную критику представителей думской оппозиции. По их оценке, наказание для пользователей виртуального пространства в сравнении с санкциями для граждан за мелкое хулиганство в реальном общественном месте несоизмеримо.

Законопроекты предполагают изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях – последние устанавливают ответственность за нарушение закона. При этом поправки, поступившие к законопроектам во втором чтении, существенно увеличивают размер штрафов за фейки и выражение в неприличной форме неуважения к властям.

«Это четыре законопроекта, которые нам показывают, что наряду с развитием технологий и прогрессом развиваются, в том числе, не только положительные истории, но и отрицательные, – объяснил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. – У нас развиваются те вещи, которые нужно контролировать и реагировать на нарушения».

«Единороссы» с этой точкой зрения полностью согласились. Однако с жесткой критикой законопроектов выступили либерал-демократ Сергей Иванов и коммунист Юрий Синельщиков.

В частности, Иванов заявил, что новые законы не прибавят уважения общества к Государственной думе. Депутат напомнил, что в первом чтении законопроект о запрете публикации фейков и критике властей предполагал штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч рублей. Ко второму чтению они выросли кратно и составляют теперь от 30 тысяч до 400 тысяч рублей.

Парламентарий попросил коллег не ссылаться в подобных инициативах на зарубежный опыт, поскольку, например, во Франции у рабочего зарплата в четыре раза больше, чем в России, а пенсионеру гарантировано бесплатное медобеспечение и льгота в 25% от счета за коммунальные услуги. «Вы вот это сделайте, и тогда, может быть, не будет нужды в увеличении вот этих санкций», – пояснил он, отметив, что обычному россиянину такой штраф выплатить будет невозможно.

В ответ Крашенинников заявил, что размер штрафов носит заградительный характер – чтобы люди, зная об этом, даже не пытались публиковать запрещенную информацию.

Депутат Юрий Синельщиков со своей стороны попросил внести в законопроект уточнение – наказание следует только за публикацию, которая несет реальную, а не абстрактную угрозу общественной безопасности. Эта поправка большинству в Госдуме не понравилась, и ее тут же отклонили.

«Ну вы сами подумайте – по статье за мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, выражение явного неуважения к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, наказание от 500 до 1 тысячи рублей, – продолжал увещевать коллег Сергей Иванов. – То есть если общество оскорбляют в общественном месте, то штраф от 500 до тысячи рублей. За то же самое, сделанное в интернете, вы теперь предлагаете наказывать в размере от 30 до 100 тысяч, повторно от 200 до 300 тысяч, и потом – спасибо большое Павлу Владимировичу [Крашенинникову], что он только повторно вводит – арест на 15 суток. Это что такое? Вы общество уважаете, принимая такие поправки? После принятия такого закона нас будут уважать или нет граждане России?»

«Если на вас плюют в метро – 500 рублей штрафа. Если депутата, или члена Совета Федерации, или кого-то из правительства обозвали неприлично – все, паши всю жизнь, или на 15 суток упекут. Коллеги, ну вы соизмеряйте степень наказания!» – призвал он.

«Эти суммы, конечно, будут применяться», – констатировал Крашенинников.

После этого коммунист Синельщиков предложил заменить в законопроекте о запрете на критику властей формулировку «в неприличной форме» на «в нецензурной форме». Депутат пояснил – к неприличной форме относятся сленг, жаргон, просторечные выражения и вульгаризмы. «То есть за вульгаризмы мы вводим аресты и кошмарные штрафы?» – уточнил он. Поправку Синельщикова «единороссы» ожидаемо отклонили.

Подытоживая обсуждение, «эсер» Олег Нилов обратил внимание, что органы власти не должны отделять себя от российского народа – он включает абсолютно всех граждан. Однако, судя по законопроектам, власти устанавливают для себя совершенно особые условия.

Все четыре законопроекта были приняты большинством голосов. В третьем чтении их предложено рассмотреть уже завтра, 7 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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