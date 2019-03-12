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Вторник, 12 марта 2019, 13:42 мск

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«Главы и депутаты уже продают свои подписи?» Госдуму шокировали записью заседания регионального Заксобрания

Сегодня на пленарном заседании нижней российского палаты парламента произошел конфликт: спикеру Госдумы Вячеславу Володину не понравилась креативная идея депутатского выступления с демонстрацией видео из Курской областной думы. Странные заявления региональных «единороссов» Володин назвал «вырванными из контекста». «Хочется, чтобы мы ничего не делали за спиной», – заявил спикер Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», креативный подход к выступлению проявил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Парламентарий предложил коллегам посмотреть, как проходят заседания Курской областной думы – благо, прогресс это сделать позволяет. Главная тема Курской области – предстоящие выборы губернатора региона, отметил Иванов, подчеркнув, что в этом далеко не богатом субъекте Федерации избирательный фонд предложено увеличить до 90 млн рублей.

В видео с заседания Курской облдумы один из депутатов выразил надежду, что «средства пойдут на поддержку наших избирателей». «То есть эти 90 млн рублей пойдут на поддержку избирателей на создание Сетей, – подытожил Иванов. – Это где у нас предусмотрено средства избирательного фонда отправлять на поддержку избирателей?» В следующем включении женщина, которую Иванов представил как председателя местного облизбиркома – эту должность занимает Галина Заика – говорит: «Денежные средства требуются для того, чтобы оформить нотариально подписи депутатов, глав муниципальных районов и сельских поселений».

В этой связи депутат Иванов поинтересовался у коллег по Госдуме – неужели в регионе так подорожали услуги нотариусов, или «главы и депутаты уже продают свои подписи»?

«Что касается подкупа избирателей – для этого мы и увеличиваем избирательный фонд, чтобы вы потом не обвиняли, как в прошлую избирательную кампанию, что очень маленький избирательный фонд, и что здесь применяется административный ресурс и используются какие-то левые деньги», – прозвучал тот же женский голос.

«Большое спасибо», – заключил Иванов и произвел подсчеты, сообщив, что в Курской области 947 тысяч избирателей, на прошлые выборы пришло 360 тысяч. «Если 90 млн разделить на 500 рублей и оформить их как участие в агиткампании, мы получим ровно 180 тысяч голосов, что вполне достаточно для 50%, и вот, пожалуйста, ты – губернатор! – пояснил он. – Вот такая схема, и по большому счету все законно».

После этого Курская облдума без обсуждения приняла решение поддержать федеральный законопроект о «президентской» индексации пенсий, а один из участников заседания авторитетно заявил, что «вчера Государственная дума в первом чтении уже рассмотрела этот законопроект, надо следить за новостями». «Мы когда отправляем законопроекты в регионы, мы вот этого ждем? Нам не нужны такие профанации!» – заявил Иванов, отметив, что Госдума этот законопроект еще не рассматривала, а со странным заявлением выступил руководитель регионального отделения «Единой России» в Курской области. «Мораль – зачем ты к нам в Курск пришел, медведь?» – подытожил парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал подход депутата Иванова к традиционной парламентской «десятиминутке» «очень креативным», однако отметил, что такие же комментарии к выступлениям Государственной думы будут «еще более интересными».

«Коллеги, давайте учиться политической культуре. Проблема в том, что у них нет возможности нам ответить, – заявил Володин. – И все то, что вы комментировали, было вырвано из контекста».

В ответ Иванов предложил всем желающим посмотреть полную трансляцию с заседания Курской думы, заверив, что «брал ответы на прямо поставленные вопросы».

«Хочется, чтобы мы ничего не делали за спиной. Политика под сукном и за спиной к добру не приводит. Необходим открытый диалог», – настойчиво заявил Володин.

Полная запись внеочередного заседания Курской областной думы от 6 марта 2019 года опубликована в открытом доступе в Сети. Ссылка размещена на официальном сайте Курской облдумы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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