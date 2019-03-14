Саботаж решений Путина: Госдума решила обратиться к премьеру Медведеву

Сегодня нижняя палата российского парламента намерена обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в связи с серьезной проблемой реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Как заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров, на 13 марта регионы получили лишь 1,4% из средств, которые были распределены в федеральном бюджете еще в ноябре прошлого года.

Глава бюджетного комитета напомнил про скандал с выступлением министра экономического развития РФ в рамках «правительственного часа» в Госдуме – тогда депутаты отказались слушать Максима Орешкина, предложив ему лучше подготовиться и прийти в парламент через месяц. Макаров напомнил, что, по словам Орешкина, в регионы направлено около 10% всех средств, выделенных на нацпроекты.

«Я уточнил цифру. Из 616 млрд рублей, которые распределены в бюджете и должны быть направлены в регионы, на 1 марта распределено 8 млрд 52 млн рублей, – сообщил Макаров. – Это 1,3%. Накануне вечером я связался с казнечейством, чтобы уточнить, может быть, кардинальные сдвиги произошли? Да, произошли. Выделено еще 2 млрд. Таким образом, регионы получили 1,4% тех средств, которые были распределены в бюджете еще в ноябре прошлого года».

Макаров констатировал, что создалась ситуация, когда огромные средства лежат мертвым грузом на счетах казначейства – вместо того, чтоб выполнять те задачи, которые поставил глава государства.

Парламентарий напомнил, что по сложившейся схеме регионы сначала заключают соглашения с федеральным правительством, дожидаются получения средств и только потом выходят на торги по объектам. «То есть виноват бюджетный кодекс», – пояснил он логику региональных властей. Между тем, подчеркнул Макаров, закон позволяет регионам начать заключение соглашений сразу после принятия бюджета – в то время как сейчас большинство тянет до окончания срока 15 февраля.

Кроме того, соглашения подписываются не на все 6 лет реализации проектов, а почему-то на более короткие сроки. «Больница в Хабаровске, – отметил Макаров. – Бюджет определил средства на три года, но соглашение Минздравом подписано только на год. А что дальше, мы ее не будем строить?»

Депутат подчеркнул, что необходима плотная работа регионов с правительством, чтобы изменить эту ситуацию, и выдвинул предложение от думской фракции «Единая Россия» – подготовить обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором указать все имеющиеся проблемы.

Инициативу поддержали все думские фракции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны напомнил, что информацию о доведенных до регионов средствах парламенту ранее докладывал министр Максим Орешкин. «Цифра была несколько больше, называлось около 10%, – указал Володин. – Сейчас оказывается всего лишь 1,4%, и нас это не может не беспокоить».

Рассмотреть проект обращения к премьеру парламентарии намерены сегодня в 13:45.

Провальный доклад министра экономического развития РФ Максима Орешкина состоялся в Госдуме 6 марта. Тогда впервые за 30 лет депутаты отказались слушать федерального чиновника такого уровня, и перенесли «правительственный час» с его участием на несколько недель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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