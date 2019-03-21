Жириновский раскритиковал «нурсултанизацию» Казахстана

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушался с критикой на новые власти Казахстана и призвал «отца нации» республики Нурсултана Назарбаева остановить остановить переименование городов и улиц в его честь. Российский политик обратил внимание, что даже Мао Цзэдун не догадался переименовать Пекин.

Лидер ЛДПР, слова которого цитирует iReactor, также отметил, что Назарбаев должен запретить класть его в мавзолей после смерти. Российский политик считает, что похоронить первого президента Казахстана нужно будет по мусульманскому обычаю – в тот же день до заката.

Жириновский считает, что Назарбаев должен посодействовать, чтобы на выборах, которые будут проходить в 2020 году, новым президентом стал русский. Лидер ЛДПР пояснил, что за последние 30 лет из Казахстана уехали порядка пяти миллионов русских. «Я был одним из первых еще 55 лет тому назад», – уточнил Жириновский.

По оценке Жириновского, новый президент Казахстана должен позвать назад всех русских, которые были вынуждены уехать из этой страны. При этом он уточнил, что ждет, когда позовут и его, тогда он обязательно приедет на родину.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.19

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