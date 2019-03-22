Глава ЦБ уточнила, когда ждать пиковый всплеск инфляции

Пик инфляции в России ожидается в марте и апреле, максимальное значение составит около 5,5%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции. «В декабре мы не исключали, что инфляция может заметно превысить этот уровень», – отметила она.

По словам главы ЦБ, пока вклад повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в рост цен составил около 0,6-0,7%. «Это вблизи нижней границы наших ожиданий», – сообщила Набиуллина, подчеркнув, что в основном повышение НДС уже нашло отражение в ценах.

«Мы не можем пока с уверенностью сказать, каким будет окончательный масштаб влияния НДС на цены», – сказала глава Банка России, пояснив, что сейчас производители жертвуют частью своей маржи для удержания покупателей и рынка, повышая цену на свою продукцию постепенно. Кроме того, на складах остаются товарные запасы, сформированные до повышения НДС. «С учетом этих факторов мы не исключаем, что перенос НДС в цены может быть растянут во времени», – уточнила она.

Что касается недельных оценок инфляции, то после всплеска в первые две недели 2019 года она снизилась – хотя все еще остается несколько выше «нашей цели по инфляции», уточнила она.

На динамику потребительского спроса повлиял рост кредитования, однако сдерживающий эффект оказало замедление роста заработных плат, сообщила Набиуллина и обратила внимание, что рост потребления замедлился после ускорения в ноябре, когда россияне покупали впрок непродовольственные товары в ожидании повышения НДС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.19

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