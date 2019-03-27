Суд не «купился» на миллиардный залог: экс-министр Абызов отправлен за решетку

Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова, который обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве на четыре миллиарда рублей.

«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая 2019 года», – огласила решение судья Наталия Дударь, слова которой цитирует «Интерфакс».

В ходе заседания адвокаты экс-министра просили суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест. При этом в его поддержку направили ходатайства председатель Фонда «Сколково», бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, экс-руководитель администрации главы государства Александр Волошин, а также глава «Роснано» Анатолий Чубайс и заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова. По словам адвоката, «в поручительствах они характеризуют Михаила Анатольевича как порядочного и профессионального человека и просят не заключать его в СИЗО».

При этом сам бывший чиновник заявил, что не совершал никаких преступных действий. «Могу с уверенностью сказать, что с предъявленными мне обвинениями я категорически не согласен, виновным себя в организации преступного сообщества и руководстве им, а также в хищении, не признаю. Преступных действий я не совершал», – сказал Абызов (цитата по «Интерфаксу») и заверил, что «не использовал свое служебное положение министра».

Тем не менее, представитель следствия настаивал на аресте бывшего министра. «Следствие считает невозможным избрание в отношении Абызова более мягкой меры пресечения, поскольку, находясь на свободе, он может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства и иным образом помешать производству по уголовному делу», – заявил следователь.

По его словам, причастность Абызова к совершению преступлений подтверждается «показаниями потерпевшего, материалами оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и иными собранными по делу доказательствами».

Как сообщил «Новый День» Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан накануне.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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