Суд арестовал имущество экс-министра Абызова. Он пытался вывести средства

На имущество экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова наложен арест, заявил следователь на заседании Мосгорсуда. Он также рассказал, что по данным следствия, Абызов пытался вывести средства со счета, подлежащего аресту. Сумму арестованных активов следователь уточнять не стал.

Адвокат Абызова Александр Аснис в свою очередь заявил, что защита не осведомлена ни об аресте счета бывшего министра, ни о попытке вывода с него денежных средств. Как отмечает «Интерфакс», сегодня в Мосгорсуде решается вопрос о законности ареста экс-директора ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») Александра Пелипасова, являющегося фигурантом дела.

Абызову вменяют организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ). Задержание бывшего высокопоставленного чиновника состоялось 26 марта. В тот же день по решению суда он был заключен под стражу. В ближайшее время Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест экс-министра.

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество. Вместе с соучастниками экс-министр путем обмана акционеров «Сибэко» и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС»), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, якобы похитил 4 млрд рублей, которые вывел за рубеж.

В рамках расследования арестованы бывший директор «Сибэко» Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров «Сибэко» Николай Степанов, заместитель генерального директора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков и бывший гендиректор «РЭС» Сергей Ильичев.

Москва, Иван Гридин

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