Оказался главой ОПГ: экс-министр правительства РФ стал фигурантом громкого уголовного дела

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. По версии ведомства, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, он создал и возглавил преступное сообщество.

Как говорится в официальном сообщении СКР, Абызов действовал «в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым» путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии. По версии СКР, Абызов совершил хищение средств этих компаний в размере 4 млрд рублей, которые затем были выведены за рубеж.

«Совершая хищение в составе преступного сообщества денежные средства в размере 4 млрд рублей принадлежащих организациям «СИБЭКО» и «РЭС» в особо крупном размере, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», – подчеркнули в СКР.

В следственном ведомстве уточнили, что действия фигурантов уголовного дела квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество).

«В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России», – отметили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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