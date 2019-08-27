В отношении экс-министра Абызова возбудили еще одно уголовное дело

В отношении экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката бывшего высокопоставленного чиновника. Уголовное дело возбуждено по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Других подробностей адвокат пока не сообщил.

Как писал «Новый День», минувшей весной суд наложил арест на имущество Михаила Абызова, который совершил попытку вывести средства со счета, подлежащего аресту. Сумму арестованных активов следователь уточнять не стал.

Ранее Абызову вменяли организацию преступного сообщества (ч.3 ст.210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ). Задержание бывшего высокопоставленного чиновника состоялось 26 марта. В тот же день по решению суда он был заключен под стражу.

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество. Вместе с соучастниками экс-министр путем обмана акционеров «Сибэко» и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС»), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, якобы похитил 4 млрд рублей, которые затем вывел за рубеж.

В рамках расследования арестованы бывший директор «Сибэко» Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров «Сибэко» Николай Степанов, заместитель генерального директора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков и бывший гендиректор «РЭС» Сергей Ильичев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.19

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