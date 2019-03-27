«Выманили в РФ на день рождения Дворковича»: адвокаты раскрыли суть обвинений Абызову

Задержанный накануне в Москве экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов вернулся в Россию, чтобы отметить день рождения бывшего коллеги – экс-вице-премьера Аркадия Дворковича. На празднование он, предположительно, прилетел из Италии. В Москву его выманили сотрудники ФСБ.

Возвращение Абызова в Россию и его задержание по обвинению в хищении 4 млрд рублей и создании ОПГ стало «результатом комбинации оперативников», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В последнее время экс-министр проживал за рубежом – в основном в США и Италии, и поэтому сотрудникам спецслужбы пришлось обманом выманить Абызова на родину, отметил собеседник агентства.

По сведениям источников «Известий», Абызова вынудили приехать в Россию с помощью «одного из влиятельных людей, которому Абызов сильно доверял и который сказал ему, что «все нормально».

Источник «Интерфакса» сообщил, что бывший министр был задержан оперативниками ФСБ во вторник, 26 марта, по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3». В то же время другой собеседник агентства уверяет, что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад на день рождения одного из своих бывших коллег, но был задержан только вчера.

Как сообщал РИА «Новый День», накануне следователи предъявил экс-министру обвинения по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. По ним бывшему министру грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшоров, создал и возглавил преступное сообщество, которое путем обмана похитило у сибирских энергокомпаний – ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» – 4 миллиарда рублей и вывело деньги за границу. СКР отмечает, что Абызов действовал «в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым». Преступления совершались в 2011-2014 годах. Подробности мошеннической схемы Следственный комитет не раскрыл. Вчера вечером Абызову и другим фигурантам было предъявлено обвинение. В ходе допроса он и предполагаемые соучастники не признали вину, сообщила их защита.

Сегодня стало известно, что предъявленное Абызову обвинение связано с одной сделкой: структуры экс-министра продали государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех зарегистрированных в Новосибирской области энергокомпаний – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС – за 4 млрд рублей при реальной их стоимости 186 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Вырученные деньги были переведены на счета офшорных компаний, которые были оформлены в собственность фигурантов. Потерпевшими по делу выступают «Алмазювелирэкспорт» и участвовавшие в сделках акционеры СИБЭКО и РЭС, не знавшие об их противоправности, отмечает издание. Между тем обвиняемые утверждают, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее искусственно переведен в уголовную плоскость, рассказали адвокаты.

Сегодня, 27 марта, в суде будет решаться вопрос об аресте Михаила Абызова. Экс-министр остается в изоляторе временного содержания по СВАО Москвы на Осташковском шоссе. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, ссылаясь на слова Абызова, заявил ТАСС, что тот на действия правоохранителей при задержании не жалуется: с ним общались корректно и силу не применяли. В камере с Абызовым находится человек, подозреваемый в убийстве, а также подозреваемый в краже, который ранее уже был судим, рассказал Мельников. По его словам, это является нарушением: несудимые и ранее судимые должны содержаться отдельно. На условия содержания Абызов не жалуется, добавил представитель ОНК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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