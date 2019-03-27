«Никто Абызова в Россию не выманивал»: адвокат рассказал подробности задержания экс-министра

Защита задержанного накануне в Москве экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова опровергла информацию, что бывшего высокопоставленного чиновника обманом выманили в Россию из-за границы.

Адвокат Абызова Александр Аснис в комментарии «Медиазоне» заявил, что подобные сообщения в СМИ «не соответствуют действительности». Защитник отметил, что экс-министр «постоянно проживает в России, как все мы, он уезжает на отдых, в командировки». «Все слухи, что он приехал откуда-то для решения каких-то вопросов, что его кто-то куда-то выманил – они не соответствуют действительности».

Адвокат также рассказал, что Абызова задержали в его загородном доме в Подмосковье. «Он находился в своем частном доме в Подмосковье с семьей», – сообщил Аснис журналистам в Басманном суде Москвы, где сегодня будет рассматриваться вопрос об аресте Абызова. Он отметил, что в этом же доме следственно-оперативная группа провела обыск.

Адвокат также заявил, что не считает дело подзащитного политическим. «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления», – сказал Аснис.

Ранее сообщалось, что Абызов приехал в Россию, чтобы отметить день рождения экс-коллеги – бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Накануне ему исполнилось 47 лет. На празднование он якобы прилетел из Италии. Отмечалось, что в Москву его выманили оперативники ФСБ. Источник «Интерфакса» сообщал, что в последнее время экс-министр проживал за рубежом – в основном в США и Италии, и поэтому сотрудникам спецслужбы пришлось обманом выманить Абызова на родину. Собеседник агентства утверждал, что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад на день рождения одного из своих бывших коллег, но был задержан только вчера. В то же время другой источник сообщил, что бывший министр вчера прилетел в Россию и был задержан оперативниками ФСБ по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3».

Между тем, сам Дворкович в свой день рождения находился за рубежом. Он улетел в Сан-Марино на шахматный турнир в качестве президента ФИДЕ и вернется в Москву на следующей неделе, сообщили в среду представители федерации. «Президент федерации каждую неделю совершает по две поездки за рубеж, и нынешний визит в Европу был давно запланирован», – отметили в ФИДЕ (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Новый День», накануне следователи предъявили экс-министру обвинения по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшоров, создал и возглавил преступное сообщество, которое путем обмана похитило у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» 4 миллиарда рублей, а затем вывело деньги за границу. СКР отмечает, что Абызов действовал «в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым». Преступления совершались в 2011-2014 годах. Подробности мошеннической схемы Следственный комитет не раскрыл. В ходе допроса Абызов и предполагаемые соучастники вину не признали, сообщила их защита.

Следственный комитет сегодня подал ходатайство о заключении экс-министра и других фигурантов дела под стражу. В течение дня Басманный суд столицы изберет им меру пресечения.

СКР опубликовал видео с задержанием Абызова

Добавим, что первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию Михаила Абызова и рассчитывает, что суд разберется в данном деле. «Надеюсь, что все будет хорошо», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что у Кремля не может быть какой-либо позиции по этому делу, поскольку в противном случае это будет попыткой повлиять на следствие. «Существуют определенные подозрения, обвинения... Но только суд может признать Абызова в чем бы то ни было виноватым», – сказал он. В Кремле не считают дело Абызова кампанией против «системных либералов», добавил Песков. По его словам, подобные рассуждения – это удел «политологов, околополитологов, наблюдателей и праздных зевак». Также представитель Кремля счел преждевременными и ошибочными заявления о том, что в случае с задержанием экс-министра можно говорить о давлении силовиков на бизнес.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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