«Единороссы» решили легализовать охотничьи луки

Охотникам в России разрешат ходить на зверя с луком. Соответствующий законопроект, внесенный группой депутатов во главе с «единороссами» Владиславом Резником и Эрнестом Валеевым, Государственная дума приняла сегодня в первом чтении. При этом пока неясно, каким образом будут маркировать это оружие и боеприпасы к нему, и придется ли спортсменам-лучникам получать охотничьи билеты.

Как пояснил представлявший законопроект депутат Резник, видом охотничьего оружия предложено признать луки с натяжением тетивы более 27 кг силы, которые относятся к холодному метательному вооружению. Такое оружие, по замыслу соавторов документа, можно будет приобретать без специальных лицензий, но только тем, у кого есть охотничий билет. Купленный лук надо будет зарегистрировать в Росгвардии в течение двух недель.

Депутат Госдумы Алексей Куринный поинтересовался у Резника, не предполагается ли использовать луки для охоты в закрытых помещениях и вольерах – поскольку для охоты с таким оружием к зверю надо подойти достаточно близко, а сделать это достаточно трудно.

«В том и прелесть, что надо подойти близко, – заявил на это Резник. – С моей точки зрения, если вольер меньше нескольких сотен гектаров, он неинтересен. В закрытых помещениях я вообще не представляю себе охоты. Я не вижу тут рисков».

Однако риски в проекте закона охотников-«единоросов» все же нашлись: как отметил депутат Николай Валуев, закон об оружии требует маркировки. Луки же – блочные, собранные из частей, которые можно заменять, изменяя при этом и силу действия такого оружия. «Как это будет регламентироваться?» – поинтересовался он.

Валеев признал, что именно по этому поводу авторы законопроекта уже поступили замечания от Росгвардии и МВД. «Будем прорабатывать ко второму чтению», – заверил он. Стрелы маркировать пока не предполагается. При этом Валеев, который является экс-прокурором Тюменской области, уточнил, что до сих пор в системе МВД не зарегистрировано ни одного преступления с использованием лука.

Тем не менее, Валуев призвал депутатов-охотников аккуратно подходить к новому закону, чтобы не пострадали спортсмены – которые из таких луков сейчас стреляют по мишеням. «Людям придется получать охотничьи билеты», – предостерег он, напомнив, что как раз сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о введении госпошлины за такие документы.

С учетом замечаний депутаты приняли законопроект в первом чтении 411 голосами «за» при одном воздержавшемся.

Стоит отметить, что депутат Резник входит в состав учредителей Фонда «Клуб горных охотников». В конце 2018 года парламентарий прославился тем, что предложил рассмотреть вопрос разрешения охоты на животных, внесенных в Красную книгу. Как сообщал «Коммерсант», в письме в адрес замминистра природных ресурсов Резник сообщал о существующих в мировой практике специальных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных – в рамках которых отдельных особей можно «изымать» путем трофейной охоты, а вырученные за это средства тратить на охранные мероприятия исчезающих видов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

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