«Это убийство и позор». В Госдуме объявили войну абортам

Искусственное прерывание беременности является «убийством» и «позором». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, выступая сегодня в рамках «правительственного часа», посвященного четырем социальным нацпроектам.

Нилов напомнил статистику по количеству абортов в России за 2018 год, о которой ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова. «Министр смело озвучила такие страшные цифры, как, например, 750 тысяч убийств детей теми матерями, которые не смогли, не захотели, не были переубеждены, и пошли в прошлом году на такое тяжкое событие – я бы назвал это даже преступлением, – заявил депутат. – Добейтесь того, чтобы этого позора больше не было в таких колоссальных объемах».

Женщин, решивших сделать искусственное прерывание беременности, надо переубеждать, считает и депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Парламентарий призвал вице-премьера начать «жесткую пропаганду» против абортов. «Женщину необходимо упрашивать, чтобы она выносила ребенка, – заявил он. – В том случае, если она не готова его в дальнейшем воспитывать, пусть передает в Дом малютки».

Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Государственной думе, заявила, что в России в 2018 году в 32 регионах выросла смертность, а общая убыль населения за год превысила 99 тысяч человек. При этом в стране за год официально зафиксировано 750 тысяч абортов, и только каждый пятый из них был сделан по медицинским показаниям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.04.19

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