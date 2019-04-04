Вымирают исконно русские регионы: в Госдуме задумались о налоговых послаблениях для центральной России

Самое серьезное сокращение численности населения в России произошло в Центральном федеральном округе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов. Выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, он назвал эти территории «исконно русскими» и призвал смягчить налоговое бремя для жителей Центральной России.

Шурчанов напомнил о данных статистики, приведенных накануне вице-премьером Татьяной Голиковой, согласно которым в 32 регионах страны выросла смертность.

«Там практически весь состав Центрального федерального округа, – уточнил он. – Москва имеет большую численность, у нее есть коэффициент прироста – где-то +0,9. И по ЦФО в итоге получается минус 3, у других округов цифры ниже. Но если исключить Москву из состава ЦФО, то получим, что по всем остальным субъектам этого округа у нас естественная убыль населения составляет от 8 до 6 человек на каждую тысячу человек населения».

Депутат предложил рассмотреть вопрос о смягчении налогового бремени жителям сельских территорий центральной России – «чтобы дать возможность прироста населения в ЦФО, где находятся истинно русские, исконные территории».

Вице-премьер Татьяна Голикова накануне, выступая накануне на «правительственном часе» в Госдуме заявила, что в 32 регионах России в прошлом году выросла смертность. При этом в целом население страны за год сократилось на 99,7 тысяч человек. Обеспечить демографический рост только за счет увеличения рождаемости не получится, отметила Голикова. В качестве вспомогательных мер она назвала снижение количества абортов и увеличение продолжительности жизни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.04.19

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