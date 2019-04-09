«Почему общество должно терпеть такое государство?» Спикер Госдумы напомнил коммунисту Рашкину о «психушке»

Законы об оскорблении власти и распространении фейков не могли быть приняты в истинно правовом государстве, но в России свободу слова решено добить окончательно. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, выступая сегодня в рамках «на парламентской десятиминутки». В ответ спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил коммунисту о существовавшей когда-то практике помещения «несогласных» в психиатрические больницы.

В ходе выступления Рашкин назвал позорными для Роскомнадзора попытки заблокировать мессенджер «Телеграм», и подчеркнул, что принятые недавно «законы Клишаса» о фейковых новостях позволяют «наказывать как за ложь, так и за правду». «Роскомнадзор должен заблокировать и мое сегодняшнее выступление, так как я заявил, что Совет Федерации – это место, где заседали жулики и воры. Ну и что, что это правда. Оскорбил же? Оскорбил», – подчеркнул Рашкин.

Он напомнил о резонансной истории с требованием Роскомнадзора к СМИ удалить новости о надписи «Путин ****», которая появилась на здании МВД в Ярославле. «Сами СМИ ничего оскорбительного не утверждали, даже не воспроизвели это слово, – отметил он. – Да и мало ли на свете Путиных! Но это еще цветочки. Я уверен, дальше будет хуже. Особенно ближе к выборам».

Парламентарий подчеркнул, что, на его взгляд, законы Клишаса дают власти прекрасный инструмент для управления СМИ с целью скрыть информацию о возможных злоупотреблениях на выборах. «СМИ заставят удалять такие публикации, а в худшем случае еще и оштрафуют, – пояснил он. – Теперь свободу слова решено добить окончательно. Что дальше? Закон о суверенном Интернете? Опять Клишас? Он уже вносил законы о неуважении к власти и фейкам, чего он добивается? Ну кроме пополнения коллекции своих часов».

После этого Рашкин обратился к сидящим в зале «единороссам»: «В чем ваша стабильность? В том, что больше половины населения живет в бедности и нищете? Что государство отбирает часть пенсии, вводит новые налоги и сборы и повышает старые? Что душит ростом цен на коммуналку, товары, закрывает тысячи больниц и сокращает тысячи больничных коек?».

Парламентарий напомнил слова Нобелевского лауреата Жореса Алферова, который был депутатом Госдумы от КПРФ, о том, что гражданину не нужно государство, которому надо платить налоги, если он сам вынужден оплачивать гарантированные Конституцией медицину и образование. «Почему общество должно терпеть такое государство? Тем более, что все это происходит на фоне вопиющего беззакония, – возмутился Рашкин, напомнив о ситуации с отстраненным от должности сенатором СовФеда Рауфом Арашуковым. – Он изначально не мог быть сенатором, но контрольная комиссия Совета Федерации в упор не увидела у него вид на жительство в ОАЭ».

Спич коммуниста задел спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Ваше выступление яркий пример того, что не только нет наступления на свободу слова, но вы имеете возможность говорить все, что вы хотите и что думаете, – заявил он после того, как Рашкин покинул трибуну. – Если бы это происходило в то время, о котором вы с таким пиететом говорите, явно бы с этой трибуны... все будущее время вы провели бы в психушке, как минимум. Давайте не будем себя смешить».

Володина поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который не преминул в очередной раз упрекнуть коммунистов за события столетней давности. «Вы опять хотите разрушить государство? Нельзя поднимать руку на государство», – авторитетно заявил он коллегам из КПРФ.

Напомним, резонансные законы Клишаса вступили в силу 18 и 29 марта. Уже в начале апреля Генпрокуратура России воспользовалась законом об оскорблении власти, чтобы добиться удаления новостей об оскорбительном граффити в Ярославле, которое появилось на здании регионального управления МВД. В письме Роскомнадзора в одно из СМИ говорится, что новость о граффити выражает «явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть, и нарушает соответствующую статью закона «Об информации». В итоге издания удалили новости о граффити.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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