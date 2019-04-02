В России впервые применили закон об оскорблении власти из-за граффити про Путина

Генпрокуратура России впервые использовала закон об оскорблении власти, чтобы добиться удаления новостей об оскорбительном граффити про президента страны Владимира Путина. Об этом информирует TJournal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

31 марта и 1 апреля в ряде СМИ Ярославля вышли новости о граффити на здании регионального управления МВД. На колоннах появилась оскорбительная надпись в адрес главы российского государства.

По словам источника портала, Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора удаления этих сообщений. В письме Роскомнадзора в одно из СМИ говорится, что новость о граффити выражает «явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть, и нарушает соответствующую статью закона «Об информации». В итоге не менее пяти местных изданий удалили новости о граффити.

В региональном управлении Роскомнадзора отказались от комментариев. В федеральном главке не смогли объяснить, почему ярославские издания удалили новости про граффити.

Резонансные законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление представителей власти вступили в силу 29 марта. Законопроект в декабре 2018 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор, как и СПЧ раскритиковали документа. В то же время правительство поддержало документы, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний».

Экс-депутат Госдумы Дмитриий Гудков подал иск в Верховный суд, оспаривающий «закон Клишаса». Истец потребовал признать федеральный закон недействующим полностью – ввиду несоответствия нормативного правового акта в целом нормам международного права и российского законодательства. 1 апреля Верховный суд отказался принимать заявление Гудкова. Политик сообщил, что после получения официального отказа будет подготовлена жалоба на данное решение в Апелляционную коллегию ВС.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 02.04.19

Тюменская налоговая попросила облдуму заплатить долги по налогам. / Ремонт тюменской филармонии может затянуться из-за нарушений закона о закупках. / В Зауралье увеличивают площадь посевных площадей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»