В Госдуме обрушились с критикой на фильм «Братство» Павла Лунгина: нанесет ущерб имиджу России

Сегодня в нижней палате российского парламента депутаты потребовали срочно устроить им показ фильма Павла Лунгина «Братство». Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии вслед за сенаторами Совета Федерации заявили, что ветераны боевых действий в Афганистане оскорблены и считают, что эта кинолента нанесет серьезный ущерб имиджу России.

Тему кинофильма Лунгина на пленарном заседании Госдумы поднял депутат от ЛДПР, капитан запаса Александр Шерин. Он напомнил о приближении празднования дня Победы, и запланированной на эту дату премьере «Братства». «Воины-интернационалисты представлены там как мародеры, алкоголики, сброд, который только вредил», – заявил Шерин и добавил, что «к сожалению, у нас нет возможности оценить этот фильм».

Депутат пояснил, что Минобороны планировало показать ленту депутатам сегодня в 15 часов, однако «что-то там откладывается». Тем не менее, Шерин, ссылаясь на позицию ветеранов боевых действий, попросил думский комитет по культуре срочно в Государственной думе организовать показ киноленты, чтобы депутаты, имеющие непосредственное отношение к событиям в Афганистане, могли «посмотреть этот фильм и озвучить свою позицию».

По его словам, ветераны боевых действий в Афганистане оскорблены и «считают, что демонстрация этого фильма нанесет серьезный ущерб имиджу нашей страны и воинов-интернационалистов».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин с предложением согласился. «Попросим комитет по культуре и комитет по обороне с нашими коллегами, которые хорошо знакомы с ситуацией того времени в Афганистане – у нас есть те, кто прошел Афганистан, посмотрят фильм, и затем мы свое мнение выскажем», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», ранее в Совете Федерации полковник ФСБ в запасе Игорь Морозов раскритиковал фильм «Братство», также сославшись на возмущение ветеранских сообществ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.04.19

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